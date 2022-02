Utkání hvězd bude. Ve volném stylu jsme lepší, hecuje Autrey z výběru Světa

„Zápas Čechů proti Světu bude fajn, každá změna tu akci udělá zase zajímavější,“ nadchlo Adama Číže z Kolína, kapitána českého výběru a úřadujícího MVP ligy.

I vůdce světové ekipy Lamb Autrey je ze (staro)nového formátu Utkání hvězd nadšený. „Moc se mi to líbí a lidi to bude bavit. Každý máme odlišný herní styl a bude to hodně soutěživé. Třeba my Američani máme úplně jiný styl a tempo, ve kterém jsme zvyklí hrát. Takže to bude dobrá konfrontace,“ těší se Autrey, tahoun ústecké Slunety.

Kolínský rozehrávač Adam Číž v akci.

Původně se All-Star Game měla uskutečnit v Ústí nad Labem před koncem roku, jenže covidová situace to nedovolila. Třicátá sezona NBL však bez setkání nejlepších hráčů nebude, boj Česko versus Svět se vrací po dvanácti letech.

„Já osobně All-Star miluju, takže mě hrozně mrzelo, že loni nemohla být. Vždycky se na to těším a myslím, že i ostatní hráči. Fanoušci můžou vidět ty nejlepší hráče na jednom místě a taky je zábava, že se můžeme všichni potkat,“ nemůže se dočkat Američan Autrey.

On a Číž jako kapitáni dostali privilegium vybrat si základní pětku svých týmů. A už se na dálku hecují. „Jsme daleko lepší než jakýkoli cizinec v lize. Myslím, že to nebude ani vyrovnané, ale bude to o dvacet třicet bodů pro nás,“ nadhazuje Číž.

Autrey kontruje: „Náš způsob hry nás k úspěchu předurčuje, v téhle hře ve volném stylu jsme lepší. Navíc chceme ukázat, proč v lize jsme, a tak do toho dáme maximum. A já budu v Ústí doma, takže to týmu taky zdůrazním, že na svém hřišti nemůžu prohrát.“

Lamb Autrey z Ústí zakončuje na děčínský koš.

Autrey se uchází i o místo v turnaji jeden na jednoho, Utkání hvězd doplní tradiční soutěže trojkařů a smečařů, fanoušci si zahrají o třicet tisíc korun. A muži z vítězného týmu dostanou luxusní hodinky.

Vstupenky půjdou do prodeje na začátku března. A i letos bude naplněn charitativní rozměr exhibice, přispívat se bude na speciální vozík pro Zdeňka Vrábela z Mladé Boleslavi.