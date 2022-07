Autrey, ikona basketbalové ligy, odchází na Kypr. Je mi smutno, říká Hrubý

„Dostal nabídku, které jsme nemohli konkurovat. Od nás ji měl taky. Ale po tak úspěšné sezoně platí přímá úměra, že kluci jsou na trhu víc žádaní. Zanechal u nás výraznou stopu. Takový je život a jdeme dál,“ uvedl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Dvaatřicetiletý Autrey debutoval v NBL už v roce 2014, vystřídal v ní čtyři kluby. Jindřichův Hradec, Pardubice, Děčín a Ústí nad Labem, které letos dotáhl k historickému úspěchu, tedy do semifinále play off. Během sedmi sezon zvládl 277 zápasů v lize a na pozici křídla či rozehrávače patřil mezi elitu soutěže. S Děčínem získal šerpu vicemistra. Jeho střelecké průměry byly vždy dvojciferné.

„Nejen my jako Sluneta, ale i celá česká basketbalová scéna přichází o výrazného kluka, který tu byl sedm let a předváděl výtečné výkony. Je nám to líto, mně osobně je dokonce i smutno. Zažil jsem hodně odchodů, tenhle je takový zvláštní,“ lituje Hrubý, že Sluneta se musí obejít bez 190 centimetrů vysokého tahouna, který bavil nejen svými energickými výkony, ale i často se měnícími účesy. „Půl hodiny jsme spolu mluvili a říkal, že nabídka byla velice lukrativní. Jde na Kypr i s manželkou, oženil se teď v létě. Takže se stěhují za teplem.“

Náhradu Sluneta shání. „Ještě je ve hře, že se vrátí Spencer Svejcar. A chceme i výraznou osobnost na pozici rozehrávače, trenér na tom intenzivně pracuje. Víme, že to je nejklíčovější post ve hře, nechceme tam udělat chybu. Chceme přivést kluka, který nám bude vyhovovat po všech směrech,“ avizuje generální manažer.