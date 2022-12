Basketbalistka Hanušová zamířila po konci v Žabinách do Hradce Králové

„Jsem moc rád, že se nám podařilo během svátků dotáhnout přestup ze Žabin Brno a tak bude moci Alena nastoupit hned ve středu 4. ledna v domácím zápase proti KP Brno. Věřím, že nám pomůže nahradit bodový výpadek po dlouhodobě zraněné Kristýně Čuperkové a pomůže i na doskoku,“ uvedl prezident královéhradeckého klubu Miroslav Volejník.

hradeckelvice Alena Hanušová posiluje lvice

S novým rokem má soupiska našeho týmu o jeden řádek navíc. Z Brna k nám přichází reprezentantka Alena Hanušová. "Jsem moc rád, že se nám podařilo během svátků dotáhnout přestup ze Žabiny Brno a tak bude moci Alena nastoupit hned ve středu 4.1. v domácím zápase proti KP Brno . Věřím, že nám pomůže nahradit bodový výpadek po dlouhodobě zraněné Kristýně Čuperkové a pomůže i na doskoku," zhodnotil přestup prezident klubu Miroslav Volejník. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Účastnice olympijských her v Londýně a pěti evropských šampionátů Hanušová v minulém ročníku působila v mistrovském USK Praha, s kterým v roce 2015 vyhrála Evropskou ligu a získala sedm ligových titulů. Pak se po osmi letech vrátila do Brna, ale v týmu Žabin vydržela jen do Vánoc.