Přijede Schippersová, na hlavní stadion se vrací disk. Zlatá tretra ladí program

Atletický mítink Zlatá tretra je naplánován na 8. září. „V červenci už vždycky bilancujeme minulou Tretru, teď ale mluvíme o ročníku, který teprve bude,“ uvedl včera manažer mítinku Alfonz Juck.



Podnik, který patří mezi čtyři nejstarší atletické mítinky na světě, se měl letos konat 22. května. Letos ho však pořadatelé kvůli pandemii koronaviru museli posunout.

„Letošní rok je v mnohém zvláštní. Co se zdálo jistotami, zmizelo. Řada akcí, na které jsme byli léta zvyklí, se nekonala vůbec nebo v redukovaném rozsahu. Doufám, že se to nebude týkat Tretry, která se v jiném termínu uskuteční,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Je nemožné čekat, až covid přejde, je třeba hledat cesty, jak se nastartovat, rozjet, abychom nezůstali ve vleku okolností. A teď je šance, že se 8. září na stadionu sejdeme,“ podotkl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Organizátoři v současnosti mimo jiné řeší, kdo z atletů bude moci letos do Ostravy přijet. „Zjišťujeme, co bude a co nebude možné ohledně jmen oznámených před covidem,“ zmínil Juck. „Definitivně jasno o disciplínách, které budeme moct uspořádat, chceme mít měsíc před termínem.“

Mezi původně ohlášenými jmény jsou americký koulař Tom Walsh či Christian Taylor, dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v trojskoku, či venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová.

„Vzhledem k tomu, že možnosti cestování jsou v současnosti omezené, rozhodli jsme se vrátit poprvé od roku 1996 na hlavní stadion hod diskem. V něm momentálně dominují Evropané,“ vysvětlil manažer mítinku.

V Ostravě tak budou startovat oba poslední mistři světa v hodu diskem – jak Švéd Daniel Stahl, tak Litevec Andrius Guzius. Konkurovat jim bude Slovinec Kristjan Čeh – čerstvý držitel světového rekordu v kategorii do 23 let. „Snad poprvé v historii Tretry padne v disku sedmdesátimetrová hranice,“ doufá Juck.

Už tradičně se návštěvníci Tretry mohou těšit na netradiční disciplíny. Letos to bude sprint žen na 150 metrů, ve kterém se představí dvojnásobná mistryně světa na dvoustovce Dafne Schippersová z Nizozemí.

„Mám skvělé vzpomínky na svůj první start v Ostravě,“ připomněla Schippersová svůj triumf na Tretře v roce 2018, kdy v Ostravě startovala také na podzim na Kontinentálním poháru. „Musím přiznat, že na trati 150 metrů jsem ještě nezávodila. Ale tahle vzdálenost může být právě pro mě. Dráha je rychlá, třeba se mi podaří zlomit nějaké rekordy,“ vzkázala Holanďanka.

Na dráze se utká se Švýcarkou Ajlou Del Ponteovou. Ta letos na 150metrové trati zaběhla čas 16,67 sekundy. „Obě by měly zaútočit na světový rekord Merlene Otteyové z roku 1989, který má hodnotu 16,64,“ dodal manažer.

Další hvězdou letošního ročníku má být italský výškař Gianmarco Tamberi, který po koronavirové závodní pauze zatím jako jediný atlet překonal laťku ve výšce 230 centimetrů. „Je to ohromný showman, umí si získat publikum,“ zval Juck.