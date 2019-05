Štafety budou bojovat o atletické MS, v Jokohamě se představí i Češi

Česká kvarteta chtějí zabojovat o první desítku zaručující účast v Dauhá. Zkušenost s touto akcí pod hlavičkou IAAF mají jen čtvrtkaři, kteří byli před dvěma lety na Bahamách dvanáctí. Tehdy postrádali českého rekordmana Pavla Masláka, který tentokrát štafetě pomůže, i když na MS nepojede.

Ve startovní listině je osmnáct čtvrtkařských štafet. Ze zajímavých jmen se v Jokohamě objeví Isaac Makwala z Botswany, Steven Gardiner z Baham nebo belgičtí sourozenci Dylan, Kevin a Jonathan Borléové. Vítězství z roku 2017 budou obhajovat Američané.

Sprinterské kvarteto Jan Veleba, Zdeněk Stromšík, Dominik Záleský a Jan Jirka vedle boje o MS pomýšlí také na překonání 47 let starého českého rekordu 38,82 sekundy. V rozběhu na loňském ME v Berlíně za ním Češi zaostali o dvanáct setin.

V Jokohamě poběží 25 mužských sprinterských štafet. Dva roky starý triumf z Baham budou obhajovat Američané. Z tehdejší sestavy mají mistra světa Justina Gatlina a Mikea Rodgerse. Poběží i dvojnásobný vítěz Diamantové ligy na dvoustovce Noah Lyles. Britové přijeli se třemi členy zlaté sestavy z posledního MS v Londýně. V Jokohamě budou C.J. Ujah, Adam Gemili a Nethaneel Mitchell-Blake. Za Kanaďany poběží trojnásobný olympijský medailista z Ria Andre de Grasse.

V konkurenci 22 štafet se budou snažit prosadit české sprinterky Klára Seidlová, Lucie Domská, Jana Slaninová a Marcela Pírková, které byly loni čtrnácté na ME. Silné by měly být Američanky, které přivezly pět žen s osobními rekordy pod 11 sekund v čele s mistryní světa Tori Bowieovou. Britkám bude chybět hrdinka ME Dina Asherová-Smithová, hvězdné Jamajčanky Elaine Thompsonová a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová poběží štafetu na 4x200 metrů. Před dvěma lety zvítězily Němky.

Mítink World Relays bude mít dvě nové disciplíny. Štafetu na 4x800 metrů nahradila smíšená štafeta na 2x2x400 metrů. Muž a žena se budou na úsecích střídat, každý tak poběží dva.

Poběží se také štafeta na krátkých překážkách. Muži poběží 110 metrů překážek jedním směrem a pak se ženy vydají na svou trať v opačném směru ve vedlejší dráze, totéž se ještě jednou zopakuje. Překážkářky mají běžně trať o deset metrů kratší, takže poběží po závěrečné překážce o deset metrů více. Přihlásilo se sedm týmů. Největší hvězdou je Francouz Pascal Martinot-Lagarde, který od roku 2012 získal devět světových a evropských medailí.