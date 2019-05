Na MS se nechystám, přednost má příprava na Tokio, potvrdil Maslák

„Přednost u mě dostane příprava na olympijskou sezonu. Ostatní členové štafety mě ani nezkoušeli přemlouvat, avizoval jsem to už dopředu. Myslím, že i s mou účastí by bylo velmi obtížné na mistrovství uspět, finálová osmička bude viset hodně vysoko,“ zdůvodnil trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

Také účast na mítinku v Jokohamě, kde Češi skončili třetí ve finále B a postupové místo jim původně těsně uniklo, tedy pojal jako přípravu na hry v Tokiu – přesunem do Japonska si vyzkoušel, jak bude probíhat eventuální aklimatizace na prostředí vzdálené Asie.

Byl jste spokojený s tamními podmínkami?

Před samotným závodem jsme absolvovali týdenní soustředění, kde jsmě měli výborné prostředí k tréninku, i ubytování a jídlo bylo v pohodě. Závod už probíhal v klasickém režimu, jídlo bylo trochu horší, protože se snažili vařit evropsky, což většinou nedopadá moc dobře. Ale celkově to bylo fajn.

Takže na olympijské hry byste se do Japonska rád vrátil?

Určitě ano a doufám, že to vyjde.

Nyní se zaměřujete především na dvoustovku, abyste si podle vlastních slov psychicky odpočinul a nabral nový impulz. Daří se to?

Jo, jsem maximálně spokojený. Mám za sebou trénink zaměřený hodně na rychlost, tak uvidíme, jestli to bude mít ten požadovaný efekt, že budu rychlejší. Věřím, že mi to pak pomůže v příští sezoně, kdy budu zase trénovat na čtvrtku.

Čtyřstovku poběžíte 2. června na Odložilově memoriálu. Těšíte se?

Rozhodně, na startu budu mít dost kvalitních soupeřů, takže očekávám dobrý závod.