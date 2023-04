Keňané jako oživení. Homoláč na pardubickém půlmaratonu poběží za obhajobou

Ženský závod se naproti tomu bude muset obejít bez nejlepších českých vytrvalkyň, na start se nepostaví ani vítězka posledních dvou ročníků Tereza Hrochová. O titul v Pardubicích poběží celkem 90 mužů a 50 žen.

„Celá akce má perspektivu a snaží se přivést širokou veřejnost ke sportu. Doufám, že v Pardubicích budeme mistrovský závod a špičkové běžce vídat i nadále,“ přál si organizátor závodu Oldřich Bujnoch.

Jiří Homoláč si běží pro další triumf mezi Čechy na Pražském maratonu.

Podle něj se čísla vrací do předcovidové doby, a to především díky tomu, že pořadatelé navzdory rostoucím cenám nezdražovali startovné. Očekávají, že do závodu se přihlásí přes tisíc běžců včetně několika zahraničních. Na startu budou i čtyři běžci z Keni, největším favoritem by měl být Hillary Kimaiyo, nejlepší čas devětadvacetiletého atleta na půlmaratonu čítá hodnotu 1:01:0,5 s.

„Nepřijede úplná světová špička, tam je to úplně o jiných penězích, ale věřím, že přihlášení závodníci budou zajímavým oživením závodu,“ řekl Bujnoch s tím, že celkové náklady na přilákání nejlepších světových vytrvalců sahají do milionů korun.

Vedle vinařského půlmaratonu se hojná účast očekává i na tradiční Kiekert desítce, do které se běžně hlásí přes 500 lidí. Na dva a půl tisíce se jich potom vydá na 1 700 metrů dlouhou trať Lidového závodu Vaňka Vaňhy. Startuje se na náměstí Republiky. „Závod je určen především pro děti ze základních a mateřských škol,“ uvedla ředitelka závodu Míla Kalinová.