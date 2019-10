Koule? Blbá disciplína, asi přejdu na maraton smál se po postupu Staněk

Vy rád házíte takhle těsně za postupovou vzdálenost?

Ale prvním pokusem. Trochu jsem asi všechny vyinfarktil, naštěstí to tam je.

ONLINE 7. den atletického MS podrobně

Při rozhazování přitom koule letěla daleko za kvalifikační čáru.

To tak bejvá.

Měl jste před třetím pokusem nervy?

Hlavně jsem se soustředil, abych nepřešlápl. Ale nemůžu říct, že ne. Říkal jsem si, že to musím rozjet. Když to udělám opatrně, koule mě dohání a už v ní není taková rychlost.

Když jste viděl nastavený limit, věděl jste, že pro postup do finále ho bude potřeba hodit?

To jo. Když jsem hodil těch 20,73 ve druhém pokusu, a ještě než mě přehodil Fabbri, tak jsem věděl, že to určitě stačit nebude, ani náhodou. Je to holt blbá disciplína, asi přejdu na maraton. Ale ne tady, musí to dát někam do Grónska (smích).

Po třetím pokusu jste předvedl vítězné gesto. Užíval jste si to?

Nechci to nějak přivolávat, ale už dlouho jsem nezůstal v kvalifikaci. Je to těžší, zvlášť když to poslední dobou v týmu úplně nepadá. Bylo by blbý tam neprojít taky. Kdybych ten třetí nehodil za lajnu, tak jsem s prominutím za vola, protože mám na úplně jiný metry.

Vaše letos zraněné tříslo jste cítil?

Vůbec. Trošku jsem se bál o břicho, protože když jsme házeli na rozcvičováku, tak tam je úplně jiný kruh než tady. Takový drsný, až mě z něj bolelo koleno. Tady na stadionu je naopak rychlý.

Jak jste na tom byl s technikou, na kterou jste si nedávno stěžoval?

Na tréninku jsem byl spokojený, dneska ne. Ale to je daň kvalifikace, snažíte se to dělat opatrně, trochu na jistotu. A hodit 21 metrů na jistotu zase tolik lidí na světě nedokáže. Sice to naházelo osm lidí, ale Srb do toho šel naplno, Walsh si to může dovolit se svojí skoro neomylnou technikou. Ale já jsem prostě takovej trouba, že to hážu opatrně a pak mě to stresuje.

Říkal jste, že máte na jiné metry. Jaké?

To nevím, když budu házet dobře, může to být určitě letošní maximum, protože ten pokus z Domažlic (21,67) nebyl úplně tou technikou, kterou by měl být. V té rotaci to má mnohem větší rychlost a na tomhle kruhu se taky dá hodit celkem dobrý výkon. Takže jsem si to těmi třemi pokusy osahal a doufám, že ve finále do toho budu moct jít zostra od začátku.

Takže cílem je osobní maximum.

To se má na takových akcích dělat, aby bylo spokojené vedení. To bych rád potěšil a sebe taky, samozřejmě. Byl by to nejlepší výkon, co jsem kdy na velké akci hodil. Budu doufat, že mě kvalifikace nějak extra nevytrápí. Máme teď den na zotavenou, doufám, že postoupí i Kuba Holuša a dáme si večer suši.

Kolik toho sníte?

No, koukali… (smích) Já ho mám rád. Když nechodím na running, abych se nějak nepřeládoval, tak dva talíře jsem měl… Ale podobně jako Kuba, akorát on k tomu nejí nic jiného.