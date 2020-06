STALO SE 30. ČERVNA: Rebel s dlouhými vlasy. Sjöberg pokořil světový rekord

Ten den se na Olympijském stadionu ve Stockholmu cítil ve skvělé formě.

V takové, že by mohl pokořit světový rekord.

Když fanoušci viděli, že si jejich oblíbenec nechal posunout laťku na 242 centimetrů, spustili bouřlivý potlesk. Každý chtěl být svědkem historického zápisu.

Sjöberg se podíval do země, soustředil se a potom se rozběhl. První pokus mu však těsně nevyšel a ani při tom druhém se mu nezadařilo.

„Nevím, co bych dělal, kdybych selhal i při třetím pokusu,“ říkal po závodě. „První dva byly tak strašně blízko.“

Napotřetí už laťku zdolal.

SPIKES @spikesmag Patrik Sjoberg creates his perfect high jumper: http://t.co/unY2mMM0Ml http://t.co/sdgMIr9goT oblíbit odpovědět

Zběsile pumpoval rukama a obklopen novináři se rozběhl po tartanu. Byla to taková sláva, že několik diváků dokonce přeskočilo hrazení a se švédskými vlajkami slavili spolu s ním.

Rekordem splnil to, co se od něj očekávalo. Říkalo se o něm, že je jen otázkou času, kdy bude u nejlepšího zápisu svítit jeho jméno.

Už od mládí byl považovaný za velkou hvězdu. V sedmnácti letech poprvé přepsal národní tabulky, v devatenácti vybojoval první velkou medaili, když na hrách v Los Angeles 1984 získal stříbro.

„Jak by měl vypadat ideální výškař? Měl být vysoký, ale zároveň by měl umět koordinovat tělo stejně dobře jako lidé menšího vzrůstu,“ říkal Sjöberg. „Když máte správnou kombinaci rychlosti, výšky, pohybů a také mentální síly, tak potom můžete zlomit světový rekord.“

Přesně to Sjöberg splňoval.

Měřil dva metry, byl samá ruka samá noha. Jeho poznávacím znamením byly dlouhé blonďaté vlasy, které za ním při rozběhu povlávaly.

Čtyřikrát vyhrál halový evropský šampionát, z toho světového si odvezl zlato, stříbro a bronz. V roce 1987 se v Římě stal i mistrem světa pod otevřeným nebem.

Sjöbergův zápis 242 centimetrů je dodnes jedním z nejlepších výkonů historie. Pouze nynější kubánský rekordman Javier Sotomayor (245) a Katařan Mutaz Essa Baršim (243) skočili výše.

Přesto mu v bohaté sbírce jedna medaile chybí.

Zlatá z olympijských her.

Po stříbru v Los Angeles vybojoval v Soulu 1988 bronz, z Barcelony 1992 si odvezl další stříbro. Na vysněný triumf pak pomýšlel v Atlantě 1996, jenže se zranil.

„Bylo to dva dny před startem olympijské kvalifikace. Byl jsem v té době v životní formě,“ mrzelo ho. „Charles Austin tam vyhrál výkonem 239, myslím si, že bych skočil mnohem výš.“

„Když se ale ohlédnu zpátky, samozřejmě zlato je zlato, ale ve výšce nikdo nedokázal ze tří olympiád přivést tři cenné kovy. To není tak špatné, ne?“ líčil.

Sjöberg to však neměl vždy jednoduché.

O své minulosti se rozepsal v autobiografii „Co jste neviděli“. V ní mimo jiné obvinil svého bývalého trenéra Vilja Nousiainena, který byl už 12 let po smrti, že ho v mládí sexuálně zneužíval.

„Hlavním důvodem, proč jsem tuto knihu napsal, je to všechno, co Viljo dělal mně a ostatním dětem. Nejde mi o to, abych obviňoval někoho, kdo už je dávno mrtvý. Ale někdo musí říct pravdu,“ uvedl.

I s nyní 55letým Švédem se ale pojí několik skandálů. Sjöberg byl rebel. Muž, který má blízko k divokým večírkům a jiným neřestem.

Po konci kariéry byl v roce 2006 přistižen, jak na párty v Göteborgu užíval kokain. „Jsem si vědom, že jsem udělal ohromnou hloupost, která neublíží jen mně, ale i celé mé rodině a přátelům,“ sdělil pak v prohlášení.

Byla to kaňka za jeho úspěšnou kariérou.