Echevarría v Rabatu vyhrál, jeho soka Manyongu odnesli na nosítkách

Mítink atletické Diamantové ligy v Rabatu Muži:

200 m (vítr -0,5 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 20,19, 2. Gulijev (Tur.) 20,28, 3. Quiňónez (Ekv.) 20,30

800 m: 1. Amos (Bot.) 1:45,57, 2. Korir (Keňa) 1:45,60, 3. Murphy (USA) 1:45,99.

110 m př. (+0,3 m/s): 1. Šubenkov (Rus.) 13,12, 2. Pozzi (Brit.) 13,30, 3. Constantino (Braz.) 13,41.

3000 m př.: 1. Wale 8:06,01, 2. Beyo (oba Et.) 8:06,48, 3. Kigen (Keňa) 8:07,25.

Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 834, 2. Manyonga 821, 3. Samaai (oba JAR) 816.

Výška: 1. Bondarenko (Ukr.), 2. Ito (Jap.), 3. Ivanjuk (Rus.) všichni 228.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 69,94, 2. Dacres (Jam.) 69,50, 3. Weisshaidinger (Rak.) 68,14. Ženy:

100 m (-0,6 m/s): 1. Okagbareová (Nig.) 11,05, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 11,09, 3. Emmanuelová (Kan.) 11,30.

400 m: 1. Násirová (Bahr.) 50,13, 2. Seyniová (Nig.) 50,24, 3. Botlogetsweová (Bot.) 50,48.

800 m: 1. Jepkosgeiová (Keňa) 1:59,50, 2. Alemuová (Et.) 1:59,90, 3. Ljachovová (Ukr.) 2:00,35.

1500 m: 1. G. Dibabaová (Et.) 3:55,47, 2. Hassanová (Niz.) 3:55,93, 3. Tsegayová (Et.) 3:57,40.

Tyč: 1. Morrisová (USA) 482, 2. Sidorovová (Rus.) 477, 3. Nagoetteová (USA) 467.

Disk: 1. Pérezová 68,28, 2. Caballerová (obě Kuba) 65,94, 3. Perkovičová (Chorv.) 64,77. Další disciplíny:

Muži:

1500 m: 1. Kibet (Keňa) 3:35,80, 2. Akankam (Mar.) 3:35,85, 3. Mellet (Fr.) 3:35,98.

5000 m: 1. Pingua (Keňa) 13:11,49, 2. Berihu (Et.) 13:16,08, 3. Bouqantar (Mar.) 13:17,26.