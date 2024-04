Myslím, že dobrý, hlásila po triumfu Hrochová. V cíli ji doplnil Marčík

„Mrzí mě, že tu nemáme úplně ty nejlepší běžce. Pražský půlmaraton je obrovský závod a z rozumných lidí vám pak nikdo hned další týden nepoběží další půlmaraton,“ mrzelo moderátora akce Jana Rýdla.

Vydařila se ale jiná věc. „Poprvé po dlouhých letech stojím tady na podiu v tričku,“ hlásila hned ráno na Pernštýnském náměstí jeho pravá ruka Míla Konvalinová. Půlmaratonu sedlo počasí, v Pardubicích celý den svítilo sluníčko a panovaly příjemné teploty.

Na autogramiádě tak mohli rozdávat úsměvy třeba Jiří Homoláč či olympijská vítězka a světová rekordmanka, oštěpařka Barbora Špotáková, která později i předávala ceny pro vítěze okolních závodů.

Konvalinová měla radost i z tradičního Lidového běhu, jednoho z prvních závodů akce, kterého se letos zúčastnilo 3 353 dětí z pardubických základních a mateřských škol, tedy zhruba o 1 300 více než v loňském roce. Ten zase startovala legendární Jarmila Kratochvílová, další držitelka českého světového rekordu na 800 metrů, která je taktéž tradiční součástí celé akce.

„Baví mě to, protože je tu domácké prostředí. Pohybují se zde lidi, kteří si jdou akci užít. Soutěží děti, konají se doprovodné závody koloběžek a podobně. Je to fajn den,“ pochvalovala si Kratochvílová.

To hlavní přišlo na řadu odpoledne. Ve dvě hodiny se rozběhl 18. ročník vinařského půlmaratonu, který si pro sebe ukradli běžci z plzeňské Škodovky. V rámci domácího mistrovský proběhl cílovou pásku jako první v čase 1:06:24 Vladimír Marčík, který tak o necelou minutu předčil dalšího favorita závodu, již zmíněného Homoláče.

„Nechal jsem Jirku odtáhnout desítku, pak jsem viděl, že začíná dýchat, tak jsem mu utekl,“ usmíval se po doběhu Marčík.

V cíli si počkal na kolegyni Terezu Hrochovou, která v čase 1:13:43 přidala již svůj čtvrtý titul na půlmaratonské trati. Po loňské absenci do Pardubic dorazila i navzdory svému startu na pražském půlmaratonu.

„Myslím, že to problém není, poctivě trénujeme a vlastně to byl takový test před olympiádou. Podle mě dobrý,“ uvažovala Hrochová. „Do Paříže se moc těším, doufám, že to bude oproti Tokiu konečně normální olympiáda a trochu si to i užijeme,“ dodala.

V celkovém pořadí Vinařského půlmaratonu doběhla na druhém místě, roli favoritů totiž potvrdili i zahraniční účastníci akce. Loňskou stříbrnou pozici o sedm setin vylepšila Keňanka Philice Kipkeriová a v cíli slavila triumf (1:13:38), Marčík byl z tohoto pohledu až třetí. Před ním doběhli Keňan Kennedy Rono (1:03:41) a v čase 1:05:58 Maďar Ádám Lomb.

„Ten mě udolal na sedmnáctém kilometru,“ líčil Marčík.