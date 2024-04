Vytrvalci zabojují o tituly. V Pardubicích se běží mistrovský půlmaraton

Loňské mistrovství republiky Hrochová vynechala, tentokrát se šampionka z let 2019 a 2022 na klání těší. Odskočí si na něj z tréninkového kempu v Melagu, kde chystá na vrchol sezony v podobě olympijského maratonu v Paříži.

„Titul bych samozřejmě ráda. Čas v hlavě nemám, jsem v přípravě na letní sezonu a tohle je takové zpestření,“ přibližuje.

Za teplého počasí, které panovalo při sobotním pražském půlmaratonu a na nějž si česká vytrvalkyně podobně jako nyní odskočila ze soustředění, zaběhla čas 1:14:19. V Pardubicích bude podle předpovědí o něco chladněji.

Tereza Hrochová (uprostřed) na trati maratonu na mistrovství Evropy v Mnichově

Boj o další medaile by měl být otevřený. Na startu by mělo být kompletní složení loňských stupňů vítězů. Eva Filipiová získala před rokem první titul. Před rokem i dvěma vybojovala stříbro Gabriela Veigertová a mezi přihlášenými je i Barbora Vahalíková, která překvapivý bronz získala ještě pod jménem Lučanová.

Bez obhájce se uskuteční závod mužů. Jakub Zemaník ve startovní listině chybí, zbylí loňští medailisté však na startu chybět nebudou. Mladík Vojtěch Novák před rokem získal překvapivý bronz, na pódiu se sešel se svým trenérem, stříbrným Jiřím Homoláčem.

„Cíl je získat titul zpět, ale budou tam čerství soupeři, tak uvidíme,“ říkal Homoláč, trojnásobný půlmaratonský mistr z předešlých let. „To stejné platí i o čase, má být vcelku teplo a bude záležet, jak rychle se poběží.“

Homoláč se spolu s Novákem připravovali v Keni. Zkušenější ze dvojice v sobotu běžel za teplého počasí v Praze půlmaraton ta 1:06:21.

Jiří Homoláč v cíli pardubického půlmaratonu.

„Že je to týden po Praze? To mi nevadí, poslední měsíce jsem dost trénoval, takže bych měl mít dobrý základ, abych tuto dvojkombinaci zvládnul. Běžel jsem to tak několikrát a vždy to bylo dobré, tak snad i letos,“ věří.

Podle papírových předpokladů by hlavním Homoláčovým soupeřem měl být Vladimír Marčík. I on o minulém víkendu závodil, postavil se na start půlmaratonu v Berlíně, kde krátce za polovinou trati odstoupil.

„Běžel jsem 10 kilometrů na čas pod 65 minut, když to už nevypadalo, tak jsem na 12. kilometru odstoupil,“ vysvětlil. „Poběžím s klukama vepředu a uvidíme.“

Start hlavního závodu je naplánován na 14. hodinu. Trasa je proti loňsku mírně upravená, vrací se start na Smetanově náměstí, ale vybíhá se směrem k multifunkční aréně. Po dvou okruzích městem je obvyklý cíl na Pernštýnském náměstí.

Sportovní den v Pardubicích začíná už po 9. hodině lidovým během na necelé dva kilometry. Po desáté hodině se budou po půlmaratonské trati prohánět paraatleti a koloběžkáři. Předprogram vyvrcholí po poledni doprovodným během na deset kilometrů.

Od 10:00 do 14:30 bude na Komenského náměstí probíhat Atletika pro děti. Kromě sportovních zážitků si mohou odnést podpis Homoláče, autogramiáda bude probíhat 10:30 až 11:45.