První start? Před dvěma týdny bych řekl, že poběžím strašně, směje se Maslák

V jaké formě jste před prvním startem venkovní sezony?

Jsem možná v o něco lepší situaci než Bára Špotáková. Já jsem měl alespoň halovou sezonu, pár závodů jsem měl, takže vím, jak na tom přibližně jsem, a není to tak hrozné. Každopádně celou letní přípravu jsme pojali jinak. Nebudu běhat čtvrtku, ale spíš sprinty, tak jsem zvědavý, jestli zrychlím, nebo ne.

Vzpomenete si ještě na svůj poslední start?

Vzpomenu, bylo to 28. února v hale, běžel jsem 400 metrů. Závodní pauza od té doby je asi tříměsíční, což je vlastně podobné jako normálně.

S tím rozdílem, že jste nemohli pořádně trénovat.

To je pravda, nemohli jsme na Duklu, museli jsme trénovat v parcích. Ještě před dvěma týdny bych řekl, že poběžím strašně, ale teď mám za sebou nějaké dobré tréninky, tak se docela těším, snad předvedu nějaký hezký výsledek.

Atleti (zleva) Tomáš Staněk, Pavel Maslák, Barbora Špotáková a předseda svazu Libor Varhaník na tiskové konferenci Českého atletického svazu k projektu Spolu na startu a k zahájení atletické sezony.

A konečně si taky zazávodíte.

To jo, bude to změna oproti tréninku. Nemohli jsme na stadion, dlouho jsme nemohli ani nazout tretry, proto od sebe určitě nečekám žádný extra výkon. Ale snad bude hezké počasí a všichni se budeme bavit, když jsme zase na závodech. Já se hlavně těším, že poměříme síly s klukama.

Jak se v této sezoně bez velkého vrcholu hledá motivace?

Taky už jsem ve vyšším atletickém věku (29 let), takže si nemůžu dovolit dát si třeba rok pauzu. To už bych se pak nemusel ani vracet. Proto musím trénovat, pokud chci za rok závodit, i když některé starty jsem odpískal. Pro mě bude důležité mistrovství republiky, na zářijovou sezonu už nemyslím, protože se chci připravit na halu, která je pro mě důležitější.

Podruhé za sebou neplánujete běhat v létě 400 metrů. Nebude vám to chybět?

Toho se nebojím. V hale jsem si to letos osahal, šlo mi to, jen škoda, že zrušili mistrovství světa. Ale cítil jsem, že forma jde nahoru, takže se nebojím, že by mě to nějak extra více bolelo. Bolí to vždycky stejně.

Jak moc vás doma během posledních týdnů zaměstnalo dítě?

Bylo to v pohodě. Ještě se s ním nemusíme učit, takže se toho vlastně tolik nezměnilo, jen jsem byl víc doma. Odpadlo nám společné soustředění v Africe, což je trochu škoda, těšili jsme se do tepla, ale i tak jsme si to užili. Byl jsem víc doma, mohl jsem být s rodinou.

A závody už vám v posledních týdnech chyběly?

Mně zase ani tak ne, protože tréninky během těch tří měsíců nebyly tak kvalitní, abychom mohli kvalitně závodit. A jet na závod s tím, že nepředvedete dobrý výkon? To není ideální. Nebyl jsem připravený na to, že bych před měsícem závodil, takže jsem rád, že se to posunulo a že začínáme až teď.