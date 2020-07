Návrat do půlmaratonské minulosti. České běžce nepotáhnou Keňané

Obyčejně jezdí po trati před top závodníky s mikrofonem v autě s časomírou, ale tentokrát bude Jan Rýdlo Pardubický vinařský půlmaraton, přesunutý vzhledem k okolnostem do Kostěnic, moderovat od stolu.

Náhradní trať je zkrátka příliš úzká, jeden z jeho kolegů-pořadatelů bude běžce dirigovat na kole. Jsou mezi nimi sice přihlášeni i ti z ciziny, ale je jich málo a je otázka, kdo z nich vůbec dorazí. Keňany letos na stupních vítězů opravdu nečekejte.

„Je to takový návrat do dřívějších dob, kdy tu nebyla žádná zahraniční konkurence, žádní černí běžci,“ přitakává Rýdlo. „Ale zase to bude zajímavé tím, že si to naši rozdají nejen o domácí tituly, ale i o celkové vítězství. Zvlášť mezi chlapy by to mohlo být dramatické,“ míní.

Na startu bude pětice z loňských šesti medailistů z MČR na půlmaratonské distanci: Jiří Homoláč, Tereza Hrochová (před rokem zlatí), Vít Pavlišta, Petra Pastorová (loni ve svých kategoriích druzí) a Petr Pechek (loni v mužích třetí).

Pardubický vinařský půlmaraton 2020 Kdy: v neděli 12. července Kde: v Kostěnicích Harmonogram: Kiekert desítka 10.30

půlmaraton handbiků 12.00

půlmaraton koloběžců 14.00

Pardubický vinařský půlmaraton včetně MČR v půlmaratonu 17.00 Pozn.: Lidový běh Vaňka Vaňhy byl pro letošek zrušen. délka půlmaratonu činí 21,0975 km, limit pro uběhnutí v hlavním závodě jsou 3 hodiny

start i cíl v Kostěnicích, závodní kancelář umístěna v místním KD

běží se po silniční trati s obrátkami na jih od Kostěnic a na kraji Dašic, jeden úsek má délku 3,5 km

Fazona všech vytrvalců je nicméně velkou neznámou. „Trénovat mohli během krize ideálně, se závoděním už to bylo horší. Běhaly se nějaké krosy, ale to tyhle špičkové běžce moc neláká,“ konstatuje Rýdlo. A připomíná: „Víťa Pavlišta stahuje Petru Kamínkovou v absolutním počtu titulů (Pavlišta jich má 5, Kamínková 6), takže bude mít velkou motivaci. V poslední závodě (MČR na 10 kilometrů ve Slavkově u Brna) ale jeho čas nebyl žádný zázrak.“

Homoláč zase v Kostěnicích může završit čistý hattrick, když na „Vinařích“ vyhrál loni i předloni. Ve Slavkově byl ovšem po viróze a v průběhu závodu raději odstoupil. O uplynulém víkendu si vyzkoušel aspoň rychlostní formu, v prvním kole extraligy běžel závody na 3 000 plus na 1 500 metrů a byl i členem brněnské štafety na 4x400 metrů.

„Postupně se dostávám do kondice. Uvidíme, na co to bude v neděli stačit. Každopádně chci bojovat o obhajobu titulu,“ uvedl Homoláč.

Mezi ženami určitě vedle Hrochové a Pastorové k favoritkám náleží dvacátá žena z maratonu na loňském MS v Dauhá Marcela Joglová. V únoru si v Barceloně vylepšila osobní rekord na 1:15:31, na dráhové desítce ve Slavkově získala stříbro. „Do závodu jdu s respektem, protože je tam celkem dost adeptek na medaili. Ovšem vzhledem k obrátkám nečekám nějaké závratné časy,“ prohlásila Joglová.

V hlavním závodě, který začne v 17 hodin, se představí i známá triatlonistka Vendula Frintová. „Vždycky to byla dobrá běžkyně, soupeřky-specialistky by mohla potrápit,“ myslí si Rýdlo.