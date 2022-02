Staňka čeká v Ostravě vyhecovaný duel, arogantní Bukowiecki ho motivuje

„Ženský skok o tyči má kvalitní obsazení. Máme tady tři olympijské finalistky,“ zmínil manažer mítinku Alfonz Juck někdejší kubánskou mistryni světa Yarisley Silvaovou a rekordmanky Běloruska Irynu Žukovou a Slovinska Tinu Šutejovou.

„Tam by mohl padnout i světový výkon roku, stejně jako v případě koule mužů, kde je letos nejlepší vrh v uvozovkách pouze 21,33 metru, což je v dosahu Tomáše Staňka. Pokud by se zrodil byť jen jeden výkon roku, byla by to pro mítink velká propagace.“

Staněk přiznal, že má o motivaci postaráno.

„Budu tady mít motivátora Bukowiece, takže to ve mně bude trochu bublat, a tak doufám, že z toho bude nějaký pěkný výkon,“ zmínil polského koulaře Konrada Bukowieckého.

Dva přední evropští koulaři se nemají vůbec rádi, jelikož Staněk v minulosti poukázal na sokův dopingový prohřešek. „Nešlo o nic extrémního, za co by měl dostat čtyři roky stop, to netvrdím, ale nemělo mu to projít bez trestu.“

Podle toho, co Staněk slyšel, měl Bukowiecki v těle hygienamin. „Řekl, že to měl v šamponu, ale většinou to bývá v nějakých nakopávačích. Nejde o anabolický steroid, to rozhodně ne, ale tresty za to jsou půl roku až rok. Ty dostávají třeba chodci, a on ani den. Ale už je to nějakou dobu. Spíše mi vadí, jak se chová, je to trochu arogantní člověk. Asi nepobral tu slávu, co v mládí měl.“ Bukowiecki je juniorský mistr světa i Evropy.

Polský obr Konrad Bukowiecki ve finále koule na ME v Berlíně.

Olympijský vítěz v dálce Miliatidis Tentoglou se v ostravské hale představí potřetí. „Bude to můj první závod po olympiádě. Rád bych překonal svůj zdejší rekord,“ zmínil výkon 804 centimetrů.

Manažer Juck upozornil na některá nová jména. „Velkým překvapením může být Nizozemec Taymir Burnet, který poběží dvoustovku, má skvělou formu. Anebo Švéd Carl Bengtström na čtyři sta metrů. Už běžel pod 46 vteřin letos doma v hale, která není tak dobrá jako ta ostravská.“

Na 1 500 metrů se představí Brit Elliot Giles. „Pro mě to bude důležitý závod směrem k halovému mistrovství světa v Bělehradě, protože se potřebují rozhodnout, na kterou disciplínu se v halové sezoně zaměřím.“ Zvažuje právě patnáctistovku, anebo 800 metrů.

Atletům v Ostravě půjde i o limity na březnový šampionát v Bělehradě. „Mám to v hlavě. Zaběhnout ho by bylo ideální,“ přiznal sprinter Jan Veleba. Upozornil ale, že limit je 6,63 vteřiny, přičemž jeho osobák je o dvě setiny horší. „Jsem od limitu pět setin, letos jsem začínal časem 6,68,“ dodal Veleba.