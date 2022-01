Neříkejte to své sprosté heslo před dětmi, slyšela Mäki po olympiádě

Na atletické akci, která se koná 3. února v ostravské hale, bude třicetiletá běžkyně jednou z hlavních hvězd, holkou z plakátu. V rozhovoru pro iDNES Premium hovořila také o popularitě po olympijských hrách, svém mottu „vyrvat nohy z prdele“ i novém tetování.

S čím na Czech Indoor Gala jedete? Jaký si dáváte cíl?

Bude to můj druhý ostřejší závod v nové halové sezoně. Od toho prvního v pátek v německém Karlsruhe nevím přesně, co čekat, ale v Ostravě už by to mohlo být dobré. Snad předvedu kvalitní výkon. Chtěla bych si zaběhnout osobák, v hale mám 4:08. V Ostravě je vždy skvělé publikum a atmosféra. Jsem ráda, že v hledišti budou i fanoušci.