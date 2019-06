Warholm překonal v Oslu evropský rekord, Vadlejch skončil pátý

Mítink atletické Diamantové ligy v Oslu MUŽI

100 m (vítr: +0,9 m/s): 1. Coleman (USA) 9,85, 2. Sie Čen-jie (Čína) 10,01, 3. Rodgers (USA) 10,04.

Míle: 1. Lewandowski (Pol.) 3:52,34, 2. Kibet (Keňa) 3:52,38, 3. Souleiman (Džib.) 3:52,66.

3000 m: 1. Barega (Et.) 7:32,17, 2. Cheptegei (Ug.) 7:33,26, 3. Kimeli (Keňa) 7:34,85.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,33 - evropský rekord, 2. Barr (Ir.) 49,11, 3. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 49,12.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 591, 2. Lisek (Pol.), 3. Walsh (USA) oba 581.

Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 85,27, 2. Kirt (Est.) 84,74, 3. Čcheng Čao-cchun (Tchaj-wan) 84,30, ...5. Vadlejch (ČR) 82,73. ŽENY:

200 m (-0,7 m/s): 1. Schippersová (Niz.) 22,56, 2. Emmanuelová (Kan.) 22,89, 3. Prandiniová (USA) 23,10.

100 m př. (+1,1 m/s): 1. Clemonsová 12,69, 2. Nelvisová (obě USA) 12,74, 3. Hermanová (Běl.) 12,84.

400 m př.: 1. McLaughlinová 54,16, 2. Muhammadová 54,35, 3. Littleová (všechny USA) 54,92.

3000 m př.: 1. Jerutová 9:03,71, Chepkoechová 9:04,30, 3. Kiyengová (všechny Keňa) 9:07,56.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 201, 2. Kinseyová (Švéd.) 196, 3. Demirevová (Bulh.) 194.

Trojskok: 1. Ibargüenová (Kol.) 14,79, 2. Orjiová (USA) 14,53, 3. Rickettsová (Jam.) 14,41.

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,51, 2. Ealyová (USA) 19,20, 3. Roosová (Švéd.) 18,75. Další disciplíny: Muži:

800 m: 1. Sánchez (Portor.) 1:46,34, 2. Tuwei (Keňa) 1:46,52, 3. Rozmys (Pol.) 1:46,71. Ženy:

800 m: 1. Nakaayiová (Ug.) 2:01,93, 2. Büchelová (Švýc.) 2:02,32, 3. Weltejiová (Et.) 2:02,85.

Oštěp: 1. Mitchellová (Austr.) 56,0.