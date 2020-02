Miluju výzvy, říká Warholm. Atletický fenomén na ME opět zkusí double

V Paříži navíc bude mít norský fenomén vzhledem k programu ještě náročnější úkol. Semifinále na 400 metrů překážek se totiž koná dopoledne před finále na 400 metrů.

„Miluju výzvy a double v Paříži bude jednou z těch náročných. Už jsem to zkusil v Berlíně v roce 2018 a byl jsem v obou finále. Zjistil jsem, že je to těžké, ale možné, a vím, že si v Paříži mohu vést lépe,“ uvedl na webu evropské atletické federace kontinentální rekordman na 400 metrů překážek a druhý nejrychlejší překážkář historie.

Třiadvacetiletý Nor má s nabitým programem zkušenosti i z jiných vrcholných akcí. V roce 2017 absolvoval čtvrtkařský dvojboj na mistrovství Evropy do 23 let, kde z toho bylo zlato a stříbro. Tehdy měl šest běhů ve čtyřech dnech. V roce 2015 na juniorském ME absolvoval nevídaný dvojboj, když vedle hladké čtvrtky závodil v desetiboji.

Pařížský stadion Charlety, kde se bude bojovat o evropské tituly, zná z loňského mítinku Diamantové ligy. Na zbrusu novém povrchu Mondo tehdy vyhrál závod na 400 metrů překážek. „Rád běhám v Paříži, nová dráha je velmi pěkná. Stadion bývá vždycky plný a diváci dávají atletům dobrou energii,“ pochvaloval si.

Mistrovství Evropy se tentokrát v olympijském roce uskuteční až po vrcholu sezony. Bude poslední týden v srpnu, přibližně dva týdny po skončení OH v Tokiu.