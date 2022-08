Úleva i euforie. Jíchová o vítězství v rozběhu i zábavných překážkách

Mnichov (Od našeho zpravodaje) - V závěrečné rovince si hýčkala pohodlný náskok, přesto z tempa neslevila. Je to Evropa, musíš jít až do konce naplno, říkala si. Až když do cíle skutečně dorazila na prvním místě, dovolila si široký úsměv a radostně zvedla ruce nad hlavu. Nikoleta Jíchová na kontinentálním šampionátu v Mnichově ovládla svůj rozběh čtyřstovky překážek a postoupila do semifinále, v němž doplní předem nasazené favoritky.