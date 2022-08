Osobní rekord motivací. Jsem jako moucha, potřebuju zesílit, říká Jíchová

„S umístěním v semifinále jsem spokojená, s výkonem taky. A že jsem byla kousek od finále, mě mrzí, každopádně vím, že příště to dopadnout může,“ hodnotila 21letá Jíchová. K postupu jí scházelo půl vteřiny.

Když jste v cíli závod vydýchávala, koukala jste na výsledkovou tabuli. Jaké bylo vyhlížení vlastního výkonu?

Ani jsem to neprožívala. Dala jsem do toho maximum a pak už jen můžete čekat, co z toho bude. Vždycky jsem nervní z toho, co můžu ovlivnit. A co nemůžu, nechávám plynout.

Cítila jste formu na osobní rekord?

Věřila jsem, že dopadnout může. Ve středu v rozběhu jsem do toho nedala ultramaximum, měla jsem první dráhu a v závěru jsem neměla s kým běžet, takže rezervy tam byly. A pak se to ukázalo.

Pomohly vám i nasazené soupeřky, s kterými jste se v semifinále střetla?

Docela mi to vyhovuje, ženou mě kupředu. Byla jsem ráda a kupodivu jsem byla nervóznější před rozběhem než před semifinále.

Bylo to z uspokojení, že postupem už máte splněno?

Ne, to jsem si neříkala. Věděla jsem, že do toho musím jít. Občas potřebuju běžet rychle, ale nemám s kým. Ale teď tady byly nasazené holky, takže jsem věděla, že s tím problém nebude.

V Mnichově jste zažila první velkou seniorskou akci, jak ji hodnotíte?

Skvěle. Je to jiné než třeba před rokem na mistrovství Evropy do 22 let, závodím tu s holkama, na které jsem ještě před rokem koukala v televizi. Je to pro mě něco úžasného a taky cítím satisfakci, že všechny tréninky se vyplatily. Už se nemůžu dočkat dalších závodů a další přípravy.

Takže si odvážíte i odhodlání?

Stoprocentně, tenhle vrchol je pro mě největší motivací. Letos jsem si dala cíl běžet 55,40, takže mi bohužel ještě osm setinek přebývá. Ale věřím, že když mám formu, tak ji ještě zvládnu prodat v nějakém závodě.

Ukázalo vám srovnání s evropskou konkurencí, co musíte zlepšit?

Holky jsou mnohem silnější. Trenér říká, že jsem v posilovně jako moucha, potřebovala bych trochu zesílit, pak bych neměla takový problém běhat proti větru. Potom bych mohla být trošku rychlejší, mít trošku lepší techniku... Překážky jsou tak náročné, že jde pořád zlepšovat všechno.

Taky se určitě hodí zkušenosti.

Ano, proto mám radost, že už je postupně sbírám a odškrtávám.

Co vám říkal trenér Jindřich Šimánek, který závodil na mistrovství Evropy v Mnichově před dvaceti lety?

Byl spokojený. Zas tak často není, ale teď mě všude chválí, takže super.