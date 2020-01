Vidina olympiády žene Železného oštěpaře na čtvrt roku do tepla

Kromě ní na jih Afriky v pondělí vyrážejí Irena Gillarová, rozená Šedivá, Nikol Tabačková, Jaroslav Jílek, Petr Frydrych a Jakub Vadlejch.

„Jsem rád, že Nikola je z Ostravy, takže bych chtěl, aby se jí tady letos 22. května na Zlaté tretře dařilo lépe než loni,“ uvedl Železný, který je ředitelem ostravského mítinku. „A hlavně, aby dobře závodila na olympiádě. Ale to je hrozně složité, je to o jednom dnu, jak se dostanete do formy a zvládnete ho psychicky a fyzicky.“

Příprava českých oštěpařů běží naplno. „Někteří už byli na soustředění v Tatrách a před koncem minulého roku na Kanárských ostrovech. Teď jsme se dva týdny připravovali v Nymburce,“ nastínil Železný. „Sezona startuje letos velice brzo právě kvůli olympiádě, takže s těžšími tréninky jsme museli začít o něco dříve. Vidina olympijských her je velká motivace. A každý možná trochu cítí, že je více pod tlakem. A je i ve velkém očekávání.“

Trenér Jan Železný během mistrovství světa v Dauhá radí svým svěřenkyním.

Železný je přesvědčený, že závodníci v jeho skupině mají zajímavý potenciál. „Doufám, že jako trenér toho moc nezkazím, aby na tom byli dobře a předvedli se na olympiádě.“

Dodal, že důležité bude splnit co nejdříve kvalifikační kritéria. „Nikola s Kubou (Ogrodníková s Vadlejchem) si podle Mezinárodní atletické federace limit už vyházeli, ale musejí ještě potvrdit ten český. U obou se ale dá předpokládat, že do Tokia poletí. Věřím, že dva tři z naší skupiny jsou schopni se tam dostat.“

Nikola Ogrodníková si spolupráci s Janem Železným a dalšími oštěpaři pochvaluje. „Hodně let jsem trénovala sama,“ připomněla. „Nechci říct, že to nebylo fajn, i to má svoje plusy, ale ve dnech, kdy je trénink náročný a jste unavenější, vás skupina drží více při životě a v dobré náladě. Jsme velká oštěpařská rodina. Lidsky si docela rozumíme.“

Nikola Ogrodníková na mistrovství světa v Dauhá.

A co říká tomu, že bude muset ještě zvládnout český olympijský limit? „Nevím, jestli chtějí na svazu předejít tomu, aby na olympiádu neletěl někdo, komu se v sezoně nedaří, nebo byl zraněný, ale nastavili nám padesát devět metrů,“ odpověděla Nikola Ogrodníková. „Asi jde o nějaké potvrzení výkonnosti. Přitom oficiální limit mám. Trošku se to bije.“