Jak Ogrodníková nemusela do Německa a přešla ke kouči Železnému

Atletika

Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila v anketě o českého atleta roku pátá.

dnes 17:59

Po sezoně oštěpařka Nikola Ogrodníková odletěla s instruktory Freedive Praha na dovolenou do Indonésie. Denně tu absolvovala pět tréninků potápění a byla nadšena. „Před třemi lety jsem se bála i šnorchlovat a teď jsem se potopila do 21 metrů. Je to o hlavě, člověk se bojí potopit níž a níž, hledá své hranice a poznává tím sám sebe,“ vypráví.