Sasínek v Toruni překonal Holušův český rekord na 1500 metrů

Halový atletický Muži

800 m: 1. Giles (Brit.) 1:43,63, 1500 m: 1. Barega (Et.) 3:32,97, ...5. Sasínek (ČR) 3:36,53 - český rekord, 60 m př.: 1. Holloway (USA)7,38, výška: 1. Nědosekov (Běl.), 2. Procenko (Ukr.), 3. Tamberi (It.) všichni 234, tyč: 1. Kendricks (USA), 2. Lisek (Pol.), 3. Obiena (Fil.) všichni 580, koule: 1. Haratyk (Pol.) 21,47, 2. Staněk (ČR) 21,20, 3. Storl (Něm.) 20,59. Ženy

60 m: 1. Oliverová (USA) 7,08, 400 m: 1. Bolová (Niz.) 50,66, 800 m: 1. Alemuová (Et.) 1:58,19, 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:31,24, 60 m př.: 1. Clemonsová (USA) 7,81, trojskok: 1. Papahristuová (Řec.) 14,60.