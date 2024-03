Spokojený Krsek po světovém finále: Zvládnu tři čtvrtky během dvou dnů

„Opatrnou taktiku jsem zvolil proto, že jsem chtěl běžet dobrý čas kvůli rankingu na olympiádu,“ vysvětloval. „Mám radost. Dokázal jsem si, že zvládnu tři čtvrtky během dvou dnů, což se mi ještě v životě nepovedlo. Takže hodnocení je dobré.“

Jak jste se popasoval s první dráhou, kterou haloví čtvrtkaři nemají kvůli ostrým zatáčkám rádi?

Čekal jsem ji asi horší. Samozřejmě, že kdybych měl pátou nebo šestou, tak by to bylo lepší. Ale nakonec dobré.

Co je na běhu v této dráze potřeba?

Rozdíl oproti vyšším dráhám je vážně velký. Člověk musí výrazně změnit techniku běhu. Zatáčka vás brzdí, musíte zvýšit frekvenci, jak říkáme, musíte se do toho posadit. Na rovince se pak zase musíte vzpřímit a prodloužit krok. A pak zase znova do zatáčky to samé… Běh je tedy těžší na provedení.

Vysocí běžci jako třeba Patrik Šorm, který má 195 centimetrů, s ní mají problémy o to větší. Vy měříte 185 centimetrů. Jde už o hranici, kdy se výška projeví?

Ano, vysocí s ní mají větší problémy. Já výškově patřím ale asi mezi průměr. Dost taky záleží na šikovnosti jednotlivců. Jak se připravují v trénincích, jestli právě upravují běh, jestli aktivně vnímají zatáčku. I to hraje velkou roli.

Říkal jste, že jste rád, že jste zvládl tři běhy ve dvou dnech. Máte síly na další dva? V neděli vás ještě čekají štafety.

Musím říct, že jsem o tom sám přemýšlel. Ptal jsem se, jestli jsem vůbec schopen kvalitně odběhnout všechno a pochybnosti jsem diskutoval i s trenéry. Ale teď po doběhnutí si myslím, že ještě nějaké síly mám a zvládnu je.

Matěj Krsek finišuje na šestém místě v běhu na 400 metrů na HMS v Glasgow.

Jak si odpočinete?

Hned teď se půjdu vyklusat, dám si pozávodní regenerační nápoj, pak na hotel, večeře, masáž, studená vana a rychle do postele.

Pavel Maslák věří ve štafetách v medaili. Co vy?

Přiznám se, že jsem si nedělal žádnou analýzu, jak na tom podle časů jsme (Češi jsou podle národního rekordu čtvrtí z osmi přihlášených). Co jsem tak slyšel, kluci říkali, že super štafetu budou mít Američani, pak Belgičani, Nizozemci a možná Britové. Ale prý, že třeba třetí příčka je i tak možná. Takže ano, i já věřím.

O štafetách se říká, že jde o závod, v němž je možné vše.

Ano. Proměnných je strašně moc. Bude také rozhodovat, jestli nám všem vydrží zdraví. Třeba dnes jsem při rozcvičování viděl dva kluky, jak se tejpují a něco je bolí. Několik favoritů ani nenastoupilo nebo nepodalo dobrý výkon. Jde o halu, stát se může opravdu všechno. A obzvlášť právě ve štafetách.

I loni jste se na halovém vrcholu – mistrovství Evropy v Istanbulu – dostal do finále. Cítíte, že postupujete čtvrtkařským žebříčkem? Berou vás soupeři jinak?

Těžko říct. Ale asi bych řekl, že ano. Víc se třeba spolu bavíme, smějeme se, fandíme si, s evropskou špičkou si popovídáme před i po závodech. V tomto určitě rozdíl je.

I s norskou superstar Warholmem jste prohodil pár slov?

I s ním. Upřímně jsem z toho měl velkou radost. Dosud jsem ho měl jako spíš uzavřeného sólistu, ale tady se otevřel a baví se s ostatními.

Překvapilo vás, že nakonec nemá zlato? Předčil ho Belgičan Doom v národním rekordu 45,25.

Ano, velmi mě to překvapilo. Nebo takhle, čekal jsem, že Warholm poběží zhruba takový čas, který nakonec měl (45,34). Ale nečekal jsem, že Doom to zvládne ještě lépe. Výborný čas od něj. Tohle bylo největší překvapení.