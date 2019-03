Doktorka o zranění Sýkory: Zvažuje, že víceboj dokončí, odešel po svých

„Na ploše to vypadalo více dramatičtěji, než jaká je skutečnost,“ řekla lékařka českého týmu Karolína Bílková.

„Jirka (Sýkora) je na cestě na hotel. V hale absolvoval podrobné vyšetření mnou i místním doktorem. Celý lékařský tým se shodl, že není potřeba dalších vyšetření,“ pokračovala Bílková.

Závěrečná disciplína sedmiboje na halovém evropském šampionátu v Glasgow je na programu ve 20.37 českého času. Před tyčkou - do které však nenastoupí a nezíská žádné body - figuroval Sýkora na sedmé příčce. Po ní se propadl na průběžnou desátou pozici.



„Nedávali jsme mu žádné léky na bolest. Naopak zvažuje, že by nastoupil do závěrečného kilometru,“ přidala Bílková. „Při běhu nedochází k takové zátěži na obratle a páteř, takže z lékařského hlediska je on ten, kdo si musí říct. Pokud se bude cítit, nebudeme mu bránit.“



Sýkora si úraz zad přivodil při posledním tyčkařském tréninku před odletem na vrchol halové sezony. Problémy se český lékařský tým snažil zažehnat i v dějišti šampionátu. Zcela však neustoupila. Nepříjemné bolesti juniorský mistr světa ucítil už během prvního soutěžního dne při výšce.