Mílaři Ingebrigtsenovi v Oslu těsně unikl letitý evropský rekord

Mítink Diamantové ligy v Oslu Muži:

100 m (vítr +0,5 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 10,05, 2. Prescod (Brit.) 10,06, 3. Simbine (JAR) 10,09.

400 m: 1. James (Gren.) 44,78, 2. Makwala (Botsw.) 45,45, 3. Taylor (Jam.) 45,52.

Míle: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:46,46, 2. Hoare (Austr.) 3:47,48, 3. Wightman (Brit.) 3:50,30.

5000 m: 1. Bekele 13:03,51, 2. Tefera 13:04,35, 3. Wale (všichni Et.) 13:04,48.

110 m př. (-1,2 m/s): 1. Allen (USA) 13,22, 2. Martínez (Šp.) 13,30, 3. Pereira (Braz.) 13,37.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,26, 2. Mägi (Est.) 48,51, 3. Happio (Fr.) 49,01.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 602, 2. Guttormsen, 3. Lillefosse (oba Nor.) oba 580.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 810, 2. Montler (Švéd.) 805, 3. Ehammer (Švýc.) 795. Ženy:

200 m (+0,8 m/s): 1. Karstoftová (Dán.) 22,73, 2. Dobbinová (Brit.) 23,01, 3. Samuelová (Niz.) 23,05.

800 m: 1. Hodgkinsonová 1:57,71, 2. Muirová (obě Brit.) 1:58,09, 3. Lamoteová (Fr.) 1:58,50.

5000 m: 1. Seyaumová 14:25,84, 2. Tsegayová 14:26,69, 3. Gideyová (všechny Et.) 14:26,92.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,61, 2. Ryžykovová (Ukr.) 54,81, 3. Knightová 54,84.

Koule: 1. Ealeyová (USA) 20,13, 2. Schilderová (Niz.) 19,46, 3. Dongmová (Portug.) 19,43.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 66,82, 2. Allmanová (USA) 65,91, 3. Pudenzová (Něm.) 63,31.