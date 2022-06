Špotáková na startu poslední sezony: Soupeřky jsou v dosahu i pro takovou bábu

Původně byla přihlášena i na Zlatou tretru a Odložilův memoriál, z těchto akcí se ale kvůli zraněnému lýtku musela omluvit. V sobotu se představí na Diamantové lize v Paříži, vše směřuje ke 20. srpnu, kdy chce závodit na mistrovství Evropy v Mnichově.

Právě tam před dvaceti roky zažila první vrcholnou akci mezi dospělými a na stejném místě s největší pravděpodobností svou pouť symbolicky uzavře. Na světový šampionát do Eugene se nechystá.

„Cíl mám až 20. srpna, do té doby zbývá hodně času,“ nastínila po kladenském závodu.

Jak vstup do sezony a hod 58,70 hodnotíte?

Metrově je to nic moc. Možná jsem začala moc opatrně, trošku jsem se bála o tu nohu. Skoro jsem neběžela, což nejde.

Zranění vás tedy omezovalo?

Limitovalo mě v hlavě, šla jsem do toho opatrně.

Takže pro vás teď bude nejdůležitější zažít více závodů?

Vždycky to je hrozný rozdíl proti tréninku, bylo to vidět i tady. I proti tomu rozcvičování, kde jsem házela daleko. Musím si na to brzo vzpomenout. Věřím, že až přijde sobotní Diamantovka, tak si rozpomenu. A hlavně už věřím té noze, že to můžu naplno rozeběhnout.

Jste ráda, že jste nezačala rovnou na Diamantové lize v Paříži?

Právě proto jsem tady závodila. Určitě je dobré si vybrat závod blbec a myslím, že teď jsem si ho trochu vybrala. Když házíte v rozcvičování dál než v závodě…

Oštěpařka Barbora Špotáková se rozbíhá k pokusu na mítinku Zlatá tretra.

I když jste to neplánovala, tak jste v závodě zvládla všech šest pokusů.

Bylo to proto, že jsem do toho vůbec nemohla naběhnout. A když házíte takovýmhle stylem, tak to ani tolik nebolí, protože nestojíte na zemi. Neměla jsem do čeho dát ránu, ani jednou jsem ten oštěp netrefila.

Čím to bylo?

Při rozcvičování mi to spínalo, vypadalo to, že fakt hodím daleko. Ale pak to najednou zmizelo, nevím proč. Ale hlavní je, že jsem zůstala zdravá a že jsem si poprvé vyzkoušela plný rozběh, protože když jsem byla zraněná, tak jsem nemohla házet z plného rozběhu. Tady jsem se v rozběhu trochu hledala, v Paříži už se tolik bát nebudu. Věřím, že to bude lepší, rezerva je veliká. Před sebou mám krásné dva závody (Diamantovou ligu a mistrovství republiky), na další průběh sezony se těším.

I díky fanouškům, které jste roztleskávala?

Publikum bylo perfektní, ale když to pak najednou zmizí, tak je to těžké. Je škoda, že jsem to divákům nemohla vrátit. Za to se jim omlouvám. Ale myslím, že to byl hezký závod.

Vyhrála Japonka Kitagučiová za 61,97, startovala i šampionka z Ria Chorvatka Kolaková, vítězka nedávné Zlaté tretry Řekyně Tzéngkoová nebo Nikola Ogrodníková. Motivovala vás taková konkurence?

Holky jsou hodně rozzávoděné, což je taky rozdíl. Spíš než soupeřky mě rozhodilo čekání na závod. Najednou to ze mě všechno úplně spadlo. A soupeřky? Furt to nejsou žádné metry. Já v jejich věku... Nevím. Furt jsou v dosahu i pro takovouhle bábu.

Takže vás aspoň může hnát, že nejsou tak daleko?

Motivace ani ne, spíš si nepřipadám úplně mimo závodní pole. Věřím, že na tyhle metry rozhodně mám. Kdyby házely pět a dál každým hodem, tak je to trošku jiné. Ale tohle nejsou žádné velké vzdálenosti, což je rozhodně jedna z příjemných věcí.