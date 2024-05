Stráský překonal v Götzisu metu 8000 bodů, českým mistrem je Helcelet

Už poosmé v Rakousku zvítězil olympijský šampion z Tokia Kanaďan Damian Warner díky součtu 8678 bodů. Sedmiboj podruhé ovládla Nizozemka Anouk Vetterová výkonem 6642 bodů.

Čtyřiadvacetiletý Stráský, který v březnu překvapil šestým místem v sedmiboji na halovém mistrovství světa v Glasgow, si vylepšil osobní rekord v desetiboji z loňské univerziády v Čcheng-tu. V Číně získal zlato za 7925 bodů.

Vícebojařský mítink v Götzisu Muži - desetiboj: 1. Warner (Kan.) 8678 (100 m: 10,20 - dálka: 780 - koule: 14,55 - výška: 203 - 400 m: 47,46 - 110 m př.: 13,45 - disk: 46,41 - tyč: 480 - oštěp: 57,53 - 1500 m: 4:36,94), 2. Roosen (Niz.) 8517, 3. Erm (Est.) 8462, ...13. Stráský (ČR) 8016 (10,72 - 747 - 13,21 - 194 - 48,81 - 13,98 - 39,60 - 470 - 52,14 - 4:22,53). Ženy - sedmiboj: 1. Vetterová (Niz.) 6642 (100 m př.: 13,64 - výška: 174 - koule: 15,37 - 200 m: 23,73 - dálka: 647 - oštěp: 57,91 - 800 m: 2:21,37), 2. Kälinová (Švýc.) 6506, 3. Atherleyová (USA) 6465.

Helcelet ovládl šampionát po 13 letech

Vicemistr Evropy z roku 2016 Adam Sebastian Helcelet vyhrál podruhé domácí šampionát v desetiboji. Dvaatřicetiletý atlet nasbíral v Olomouci 7850 bodů a navázal na 13 let starý triumf. V sedmiboji získala první mistrovský titul Anna Kerbachová.

Helceletovi pokazil dojem z dvoudenní soutěže závěrečný běh na 1500 metrů, který dokončil v čase 5:01,37, téměř půl minuty za osobním rekordem.

„Zase jsem začal dostávat křeče. To je problém, který mě trápí od minulé sezony. Budu to muset nějak řešit. Dva dny se tady honím jak blázen a pak na té patnáctce ztratím strašně bodů,“ uvedl Helcelet ve videu na webu atletického svazu. Jeho osobní rekord z roku 2017 má hodnotu 8335 bodů.

Nyní bude čekat, zda mu výkon z Olomouce bude stačit k účasti na červnovém evropském šampionátu v Římě.

MČR ve vícebojích v Olomouci Muži - desetiboj: 1. Helcelet (Univerzita Brno) 7850 (100 m: 11,34 - dálka: 718 - koule: 15,13 - výška: 197 - 400 m: 50,48 - 110 m př.: 14,28 - disk: 43,96 - tyč: 463 - oštěp: 64,46 - 1500 m: 5:01,37), 2. Jára (Spartak Praha 4) 7572 (11,05 - 731 - 12,64 - 185 - 48,36 - 14,73 - 39,87 - 453 - 50,47 - 4:34,16), 3. Lukáš (Dukla Praha) 7452 (11,34 - 687 - 13,80 - 185 - 50,33 - 14,44 - 39,90 - 463 - 56,02 - 4:46,51). Ženy - sedmiboj: 1. Kerbachová (Slavia Praha) 5643 (100 m př.: 14,21 - výška: 162 - koule: 12,78 - 200 m: 25,16 - dálka: 581 - oštěp: 46,27 - 800 m: 2:23,99), 2. Olivová (Spartak Praha 4) 5611 (14,55 - 168 - 13,05 - 25,82 - 580 - 41,17 - 2:17,64), 3. Tkáčová (Kopřivnice) 5536 (14,27 - 168 - 10,90 - 24,79 - 565 - 40,42 - 2:18,00).

Sýkora ukončil atletickou kariéru

Juniorský mistr světa v desetiboji z roku 2014 Jiří Sýkora v 29 letech ukončil vícebojařskou kariéru. Informoval o tom v úterý na webu Český atletický svaz. Pokračování ve všestranné disciplíně Sýkorovi neumožnily opakované zdravotní problémy. Poslední desetiboj dokončil na mistrovství světa 2022 v Eugene. U atletiky chce Sýkora zůstat, rád by se občas ukázal ve vrhačských disciplínách.

Sýkora závodil na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2021 a před podzimní přípravou toužil po startu a životním výsledku na OH v Paříži. Zdraví mu ale znovu zhatilo plány.

„Do konce minulého roku to vypadalo slušně, ale poté mě covid vyřadil na pár týdnů z tréninku a já musel vynechat halovou sezonu. Od té chvíle už jsem se nedokázal dostat v přípravě k časům z minulých let a začaly mě provázet i další zdravotní problémy. Aby toho nebylo málo, před finálním soustředěním na Kanárech jsem si natrhl zadní stehenní sval a bylo jasné, že nebude reálné v sezoně složit kvalitní výkon, který by mě na olympiádu kvalifikoval,“ uvedl dlouholetý přední český desetibojař s osobním rekordem 8122 bodů.

Jiří Sýkora se zranil během skoku o tyči na mistrovství světa v Eugene.

Na velké seniorské akci debutoval jako novopečený juniorský světový šampion na ME 2014 v Curychu, kde kvůli zranění nedokončil. Úspěšný pro něj byl rok 2017, kdy skončil desátý na HME v Bělehradu a v létě vyhrál evropský šampionát do 23 let. O dva roky později obsadil devátou příčku na HME v Glasgow.

Na mistrovství světa 2022 v Eugene skončil třináctý navzdory zranění ruky ze skoku o tyči. Pak ještě startoval na ME v Mnichově, ale tam nezapsal žádný platný pokus v kouli a desetiboj nedokončil. Od té doby na startu žádného víceboje kvůli zdravotním problémům nebyl.