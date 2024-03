Pět káv, mezi disciplínami cukr, masáž, prášek na spaní. Den podle vícebojařů

„A to si vezměte ještě desetiboj,“ povídá Vilém Stráský, šestý muž uplynulého halového mistrovství světa v Glasgow. „V něm máte hlavně čtvrtku, která je podle mě ze všechno nejtěžší a nejvíc vás unaví. I bez ní to ale každopádně není jednoduché.“

Jak to tedy vícebojaři mají? Jak doplňují energii? Co jí? Co dělají mezi disciplínami?

Nahlédněte hodinu po hodině, jak vypadal program v Glasgow v podání Čechů Stráského a celkově devátého Ondřeje Kopeckého.