Oštěpař Vadlejch byl v Turku šestý, překážkář Müller doběhl pátý

Mítink kategorie Continental Tour - Gold v Turku (Finsko) Muži

100 m (vítr: -0,2 m/s): 1. Ekevwo (Nig.) 10,23

800 m: 1. Burgin (Brit.) 1:43,52

110 m př. (0 m/s): 1. Mallett (USA) 13,22

400 m př.: 1. Mägi (Est.) 47,82, ...5. Müller (ČR) 50,39

3000 m př.: 1. Seme (Et.) 8:14,87

trojskok: 1. Dos Santos (Braz.) 16,90

disk: 1. Stahl (Švéd.) 70,62

oštěp: 1. Helander (Fin.) 89,83, 2. Čopra (Indie) 89,30, ...6. Vadlejch (ČR) 83,91 Ženy

100 m (-0,6 m/s): 1. Neitaová (Brit.) 11,10

800 m: 1. Bellóová (It.) 1:59,84

100 m př. (-0,2 m/s): 1. Amusanová (Nig.) 12,57

400 m př.: 1. Folorunsová (It.) 54,73

výška: 1. Olyslagersová 196

tyč: 1. Kennedyová (obě Austr.) 465

trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,35

kladivo: 1. Tervová (Fin.) 74,34