Vadlejch o nebolavém Odložilovi: 85 je hranice extratřídy, fandila i dcerka

Vadlejch se díky fantastickému vstupu do sezony, kterou zahájil hodem 90,88 metru na mítinku Dauhá, zařadil k okruhu favoritů pro letošní MS. Minulý týden na Zlaté tretře ale předvedl jen 82,38. Proto byl rád, že na domácím stadionu v Praze na Julisce znovu zavelel k delším pokusům.

„Myslím, že můžu být spokojen, protože nám úplně nepřál vítr, který foukal lehce proti. A 85 metrů je hranice extratřídy a vždycky se počítá,“ hodnotil. „Myslím, že jsem si i něco našel v technice, a když to budu zlepšovat, bude to létat ještě dál.“

Na co jste přišel?

Je to spíš o pocitu, moc to nejde vysvětlit. Do protivětru se víc musí vymýšlet technické věci, aby se oštěp lépe položil. I když to nebyly extra dlouhé hody k devadesátce, tak i pocit stačí, aby se to příště vylepšilo.

Všech pět měřených pokusů jste měl přes 80 metrů. Těší vás stabilita?

I velice nepovedené hody byly za osmdesát metrů, což je vždycky skvělé. Je to dobré i směrem k velkým akcím, kde je potřeba hodit kvalifikační limit jakýmkoli způsobem, i třeba levou rukou přes záda. Je potřeba mít vysoký standard, aby se kvalifikace podařila.

Nechyběla vám k delším hodům silnější konkurence?

Byl avizován Magnus Kirt, na kterého jsem se velice těšil, ale bohužel asi ještě odkládá start po zranění. Samozřejmě je vždycky lepší, když se předháníme na nějakých 85 metrech, ale já jdu do každého závodu na sto deset procent a je mi víceméně jedno, s kým závodím.

Máte teď za sebou několik závodů, jak je na tom vaše tělo?

Trenér (Jan Železný) bude nesouhlasit, ale byl to relativně nebolavý závod, což je vždycky dobré. Za osm dní mě čeká start ve Finsku, kde se poměřím s těmi nejlepšími, tak věřím, že tam nebudu do počtu.

Jak se pozná nebolavý závod?

Oštěp vždycky bolí. Hod projde skrz celé tělo od nohy přes trup až po ruku a vždycky to cítíme. Občas víc, někdy míň, ale zrovna teď jsem to téměř necítil.

Jaké bylo závodit na domácím stadionu jako stříbrný olympijský medailista a čerstvý pokořitel devadesátimetrové hranice?

Je to skvělé, někdo mi říkal statistiku, že jsem tu posledních pět let neprohrál. Je to páté vítězství za sebou, po čtvrté přes 85 metrů, což je skvělá statistika. Doufám, že v tom budu pokračovat i v dalších letech.

Na stadionu byla poprvé i vaše nedávno narozená dcerka, co to pro vás znamená?

Je ještě opravdu malinké mimčo a že tady je, je pro mě úplný zázrak. Neslyšel jsem ji, ale viděl jsem ji. Velice mě to pomohlo, je to domácí stadion, trénuju tu už sedmnáct let, takže je skvělé, že tady byla se mnou.