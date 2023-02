Favoritka Gideyová před cílem upadla, pro krosový titul si doběhla Chebetová

Mistrovství světa v krosu v Bathurstu (Austrálie): Muži (10 km): 1. Kiplimo (Uganda) 29:17, 2. Aregawi (Et.) 29:26, 3. Cheptegei (Uganda) 29:37, 4. Kamworor 29:37, 5. Kandie 29:57, 6. Ebenyo (všichni Keňa) 30:01. Ženy (10 km): 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 33:48, 2. Gebreselamaová (Et.) 33:56, 3. Ngetichová 34:00, 4. Nawowunaová (obě Keňa) 34:13, 5. Tesfayová 34:430, 6. Feysaová (obě Et.) 34:36. Junioři (8 km): 1. Kipkurui 24:29, 2. Cheruiyot (oba Keňa) 24:30, 3. Diriba (Et.) 24:31. Juniorky (6 km): 1. Getachewová 20:53, 2. Eisaová (obě Et.) 21:00, 3. Kosgeiová (Keňa) 21:01. Smíšená štafeta: 1. Keňa (Wanyonyi, Cheropová, Munguti, Brenda Chebetová) 23:14, 2. Etiopie 23:21, 3. Austrálie 23:26.