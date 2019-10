Nechtění Keňané i lovestory. Vokolo priglu slaví deset let

A pořadatelé Vokolo priglu nastavili laťku pořádně vysoko. I proto má akce, jejíž desátý ročník se koná v sobotu, mezi běžci až kultovní nádech.

Zatímco při premiéře pořadatelé žasli, že se sešlo 920 účastníků, v posledních letech je všech 2 650 míst zamluvených měsíce dopředu. „Z malého miminka vyrostl desetiletý chlapec,“ glosuje Božek.

U „porodu“ byla trojice veslařů, kteří měli díky svému sportovnímu zaměření k Brněnské přehradě silné pouto. A protože také rádi běhali, rozhodli se založit svůj vlastní závod. A ne ledajaký.

„Chtěli jsme si ho udělat podle svého gusta. A tak jsme vzali všechno, co se nám líbilo na různých běžeckých, bikových, triatlonových nebo lyžařských akcích. Chtěli jsme se o závodníky co nejlépe postarat,“ popisuje Božek.

A tak kromě pohodlného zázemí, důkladného měření mezičasů, triček, pamětních medailí nebo červeného koberce v cíli nabízí organizátoři běžcům i teplé jídlo. „Říkali jsme si, jestli je to nutné, když nás to stojí přes 200 tisíc a jinde to nemají. Ale jednou jsme to nastavili a chceme se toho držet,“ vysvětluje Božek.

Odezva byla od začátku mimořádná. „První ročník pro nás byla bomba, nikdo nečekal, že to bude tak skvěle zorganizované. Druhý byl náročný v tom, že jsme to museli potvrdit. Od třetího už jsme byli známí a počet lidí začal rychle narůstat,“ vzpomíná Božek.

Zhruba polovina startovního pole se následující rok vrací, další půlka bývá nová. V sobotu na trať kolem Brněnské přehrady o délce 14,1 kilometru vyběhnou známá tuzemská jména i přibližně desítka osmdesátníků.

Dřív přijížděli - a vítězili - také závodníci z Keni. „Tím, že jsme chtěli běžce hýčkat, jsme vypsali velmi slušné prize money. Dozvěděli se to i závodníci z Afriky a začali k nám jezdit. Nám se to moc nelíbilo, protože každý rok vyhrával v uvozovkách bezejmenný Keňan a nám to nic nepřinášelo. Vypsali jsme tak soutěž o nejlepšího českého a slovenského běžce, protože chceme, aby byli vzorem pro mládež,“ sděluje Božek. „Běžce z Afriky ovšem nijak nediskriminujeme. Klidně mohou přijet, akorát jim za to nebudeme nic platit.“

Vokolo Príglu 2018 a vítěz závodu Jiří Homoláč.

S rostoucí popularitou rostly i nároky na organizátory. „Na začátku jsme to dělali v několika lidech, dnes jsme asi dvanáctičlenný tým, který pracuje na sto procent. A pořád máme pocit, že to není dost,“ usmívá se Božek.

Chod závodu zajišťují také asi dvě stovky dobrovolníků. A někdy se s běžci zajímavě prolnou jako v případě slovenské olympioničky Kataríny Berešové. „Jednomu dobrovolníkovi se líbila, oslovil ji a dnes jsou z nich manželé Pejpkovi. V letošním ročníku se Katarína vrátí po mateřské pauze,“ odhaluje Božek.

Sobotní jubileum doprovází také významná změna. Start a zázemí budou nově na Kozí horce, kam budou účastníky zdarma přepravovat parníky. Startuje se v 10.45. „Trať je náročná, ale krásná. A na podzim nabízí opravdu krásné scenérie,“ přidává další lákadlo pětinásobný vítěz Jiří Homoláč.