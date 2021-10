Warholm a Lasickeneová se mohou opět stát nejlepšími atlety Evropy

Finalisté byli vybráni na základě hlasování panelu odborníků, zástupců členských federací, médií a fanoušků na sociálních sítích. Warholm se nominoval fantastickou sezonou, v níž v Oslu časem 46,70 překonal bezmála tři desítky let starý světový rekord Kevina Younga a pak v nevídaném olympijském finále posunul hranici lidských možností na jednom okruhu s překážkami pod 46 sekund. Jeho výkon 45,94 by byl kvalitní i na hladké čtvrtce. Třetí rok za sebou pětadvacetiletý Nor ve své hlavní disciplíně neprohrál. Triumfoval i ve finále Diamantové ligy v Curychu.

Mezi finalisty je také hvězdný tyčkař Armand Duplantis. Ten v této sezoně nevylepšil svůj světový rekord 618 centimetrů z loňského roku, ale ve dvanácti závodech překonal šestimetrovou hranici. Vyhrál všechny důležité akce sezony - halové mistrovství Evropy, olympijské hry i finále Diamantové ligy. V hlavní kategorii by mohl navázat na titul vycházející hvězdy, který získal společně s Norem Jakobem Ingebrigtsenem v roce 2018.

Trojici mužských finalistů doplňuje šokující vítěz olympijského závodu na 100 metrů Lamont Marcell Jacobs. Italský sprinter vyhrál na šedesátce halové mistrovství Evropy, ale na stovce teprve v této sezoně prolomil desetisekundovou hranici a nepatřil k favoritům. Ve finále však prolétl rovinku za 9,80 sekundy a nenašel přemožitele. Další radost pak prožíval po sprinterské štafetě, v níž na druhém úseku pomohl Italům k neméně překvapivému triumfu.

Několikanásobná mistryně světa i Evropy Lasickeneová v olympijské sezoně toužila po titulu, který jí jako poslední ve sbírce chyběl. Před olympiádou ji omezovalo zranění kolena, ale v Tokiu zabojovala a výkonem 204 centimetrů získala zlato. Při mimořádně kvalitním finále Diamantové ligy pak svůj nejlepší výkon sezony posunula o další centimetr a rovněž zvítězila.

Ruská výškařka Marija Lasickeneová na olympijských hrách v Tokiu

Podobně jako Lasickeneová se potýkala se zdravotními problémy také další finalistka Anita Wlodarczyková. Polská kladivářka se přesto dokázala připravit na olympijské hry a jako první žena vyhrála potřetí za sebou tutéž atletickou disciplínu. V Tokiu poslala své náčiní do vzdálenosti 78,48 metru, což byl její nejlepší výkon za poslední tři roky.

Třetí ženou v nominaci na evropské atletické ocenění je všestranná běžkyně Sifan Hassanová. Nizozemské hvězdě se sice v Tokiu nevydařil útok na tři zlaté medaile, ale i bilance triumfů na 5 000 a 10 000 metrů a třetího místa na patnáctistovce je impozantní. Na jaře byla krátce světovou rekordmankou na 10.000 metrů, ale její čas 29:06,82 z Hengela jen o dva dny později překonala Etiopanka Letesenbet Gideyová.