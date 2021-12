Ocasek mě ovládal. Když jsem se vzepřela, bylo zle, říká Pavlína Pořízková

Topmodelka Pavlína Pořízková se dva roky po smrti manžela Rica Ocaska rozpovídala o jejich vztahu. S americkým hudebníkem se rozešli v roce 2017 bez mediálního humbuku. I když se rozváděli, žili stále ve stejné domácnosti.

Mrtvého manžela našla prostějovská rodačka ráno v září 2019. Pár dní poté se dozvěděla, že jí neodkázal vůbec nic. Nyní se rozpovídala o tom, jaké bylo jejich manželství.

Šestapadesátiletá modelka tvrdí, že ji Ric Ocasek většinu času ovládal a neustále hlídal. „Když jsem se vzepřela, bylo zle. Jeho zájem jsem dlouho brala jako lásku. Ale myslím, že to byla spíš posedlost. Byl mnou posedlý. A protože byl mnou posedlý, vypadalo to na první pohled jako nekonečná láska,“ říká Pořízková v podcastu Amandy de Cadenetové.

„Nechtěl, abych cokoli dělala bez něj. Nechtěl, abych kamkoli chodila. Měla jsem být neustále v jeho blízkosti. Pletla jsem si to s láskou. Byla jsem něco jako jeho drahocenný objekt, který nikdy nenechal odejít z dohledu,“ vysvětluje s tím, že Ric Ocasek jí nedovolil ani vybírat si oblečení.

„Vzal mě pod svá křídla a říkal mi, co mám nosit, co mám dělat. Podřizovala jsem se jeho přáním, protože kdybych to nedělala, riskovala bych, že přijdu o jeho lásku. Ta pro mě byla důležitější než moje kariéra, přátelé nebo cokoli jiného,“ říká topmodelka.

„Samozřejmě byl nejdůležitějším mužem mého života, takže jsem dělala vše, co si přál. A to po mnoho let. A když jsem to už nechtěla dělat, tak se náš vztah začal kazit,“ vypráví.

Na otázku, proč v takovém vztahu setrvávala odpovídá, že v tu dobu to tak cítila a chtěla. „Myslím, že jsem to opravdu zoufale chtěla. Prahla jsem po takové pozornosti. Chtěla jsem tento typ lásky. Chtěla jsem vše, co mi dával. A on mi to dával dlouhé roky,“ říká Pořízková.

„Bylo to období mého života, kdy jsem nemohla dělat filmy, které jsem chtěla a neměla jsem kariéru, jakou jsem chtěla. Ale myslela jsem si, že mám lásku. A to pro mě bylo nejdůležitější,“ vysvětluje.

O manželovi během rozhovoru v podcastu také prohlásila, že ho nikdy nepřestala milovat a že byl vždy skvělým otcem jejich dvou synů Jonathana a Olivera. Odejít ze vztahu prý ale později musela Pořízková a to v době, kdy se už cítila nemilovaná a Ric Ocasek po ní přestal jako po ženě toužit.

Frontman kapely The Cars zemřel v září 2019 před dokončením rozvodu s Pořízkovou. Příčinou jeho smrti bylo onemocnění srdce, konkrétně vysoký krevní tlak a ateroskleróza, ke kterým se později přidala také rozedma plic.

Pavlína Pořízková se v roce 1983, když jí bylo 17 let, stala nejmladší modelkou na obálce plavkové edice Sports Illustrated. Později se objevila na obálce Playboye a časopis Harper’s Bazaar ji v roce 1992 zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.

Hrála například ve filmech Anna, Její alibi nebo Arizona Dream, účinkovala v televizním pořadu Když hvězdy tančí, působila jako porotce v reality show America’s Next Top Model a napsala autobiografický román Léto modelky.