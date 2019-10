Pořízková po smrti manžela zavolala záchranku, hned dorazili i paparazzi

Ocasek dva týdny před smrtí podstoupil operaci, ta ovšem podle Pořízkové nebyla příčinou jeho úmrtí. Po zákroku se zotavoval dobře. Modelka ho dokonce den před smrtí navštívila.

„Když jsem přišla, seděl jako obvykle ve svém křesle a já řekla: Vzala jsem ti sladké sušenky. Odpověděl: Dobře, díky zlato, měl jsem nějaké hrozné, protože jsem měl na ně chuť, ty tvoje si dám zítra. Asi půjdu brzy spát, protože mám trochu bolesti. A to bylo naposledy, co jsem ho viděla naživu,“ řekla modelka v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Když se druhý den vrátila, aby se na něj podívala, nejdřív všechno vypadalo v pořádku. Hudebník ležel v posteli a vypadal, že spí. Modelka pak zařídila nějaké věci v domě, když ovšem Ocasek nevstával ani kolem jedenácté hodiny, šla za ním do pokoje.

„Řekla jsem si, že je to divné a něco není v pořádku. Vzala jsem hrnek s kávou a vyšla nahoru, abych mu ji dala. Byl stále ve stejné poloze, ani se nepohnul. A v tu chvíli jsem to věděla, ale nemohla jsem tomu uvěřit,“ vzpomínala.

„Přistoupila jsem k němu, stále vypadal, že spí. Až na to, že byl opravdu, opravdu potichu a jeho oči byly trochu otevřené. Vlastně jsem si myslela, že se probouzí. Chtěla jsem mu mávnout rukou před obličejem a říct: Hej, přinesla jsem ti kávu. Ale dotkla jsem se jeho tváře a bylo to, jako bych se dotkla mramoru.“

Modelka chtěla hned zavolat záchranku, ale manažer ji upozornil, že to může způsobit chaos a rodině to zkomplikuje rozloučení. Proto vše nejdřív oznámila synům, aby dorazili a s otcem se v klidu rozloučili. „Když jsem pak zavolala záchranku, doslova dvě minuty poté byli u domu paparazzi. To je prostě nechutné,“ uvedla.

Pořízková a Ocasek se vzali v roce 1989 a měli dva syny Olivera (21) a Jonathana (25). Hudebník měl z předchozích vztahů další čtyři děti.

Podle zjištění webu TMZ.com bylo příčinou Ocaskovy smrti onemocnění srdce, konkrétně vysoký krevní tlak a ateroskleróza, ke kterým se přidala také rozedma plic.