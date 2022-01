Pořízková ukázala vrásky a šediny. Stárnoucí ženy z médií téměř vymazali, říká

„Mnoho lidí zaměňuje mou touhu upozornit na jakousi neviditelnost starších žen s tím, že na sebe stále záměrně upozorňuji. Bohužel nemohu udělat jedno bez druhého,“ popisuje Pavlína Pořízková na Instagramu.

„Pravda je, že pokud bych chtěla nebo z nějakého důvodu potřebovala být stále vidět, musela bych se vrátit v čase, nebo si koupit pomyslnou věčnou devětatřicítku ve formě kosmetických zákroků a plastik. Tak proč to nedělám?,“ pokračuje česká topmodelka.

„Protože věřím, že naše stárnoucí obličeje a těla nejsou stropy, ze kterých padá omítka a měly by se proto nutně opravovat. Je to pouze odlišný druh krásy, který dnes není příliš akceptován, nebo vídán. Stárnutí je jako svěžest léta překlenující se postupně do podzimní exploze barev. Je to jen jiný druh krásy. Ten, který má být oslavován a přijat,“ říká Pořízková.

„Všichni máme své oblíbené roční období. Ale to neznamená, že jedno je ve skutečnosti hezčí, než to druhé. Je na nás ženách, abychom si vzájemně tleskaly do té doby, než s tím začnou i ostatní. Děkuji své přítelkyni Jill Greenbergové za tuto neretušovanou fotku,“ píše modelka.

Prostějovská rodačka nedávno veřejně pochválila herečku Sarah Jessicu Parkerovou (56) známou hlavně díky roli novinářky Carrie ze seriálu Sex ve městě za to, že má stejně jako ona odvahu chodit po ulicích New Yorku s odrůstajícími šedivými vlasy.

„Viděla jsem její fotky v médiích a pokaždé si říkám: ach ano, díky za to! Někdo v mém věku vypadá v reálu jako já! Vidím stejné vrásky, stejně pokleslé tváře a šedivé kořínky vlasů jako při pohledu do zrcadla. A miluji to,“ napsala Pořízková na Instagramu u společné fotky s herečkou.

„Díky ní mám pocit, že nejsem podivná tím, že stárnu, protože její módní, nádherné a stylové já to dělá také. Není to nic proti nikomu, kdo se rozhodne mít to jinak. Jen si myslím, že stárnoucí ženy byly z médií téměř vymazány,“ dodala.

Pavlína Pořízková se stala první topmodelkou československého původu a zároveň nejmladší ženou, která se kdy objevila na obálce prestižního plavkového vydání magazínu Sports Illustrated. Bylo jí tehdy pouhých osmnáct let.

Vdova po frontmanovi kapely The Cars, muzikantovi Ricovi Ocaskovi (†75), si v jednom z rozhovorů postěžovala, že ač po ní kdysi všichni chtěli nahé fotky, když se svlékne dnes, slyší od mnohých mužů i žen kritiku i nadávky.

„Když mi bylo dvacet, třicet, byla jsem tím populárnější, čím méně jsem toho na sobě měla. Po čtyřicítce jsem mohla chodit nahá, jak jsem chtěla, a víceméně to nikdo neřešil,“ napsala Pořízková u své nahé fotky na Instagramu.