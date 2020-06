Chtěla na olympiádu, skončila v pornu. Vydělávám slušně, říká krasobruslařka

Melissa Bulanhagui se bruslení věnovala od malička. Na trénincích strávila skoro celé dětství a před lety získala bronz na Nebelhorn Trophy v Oberstdorfu. S bruslením se ale rozhodla skoncovat.

„Po škole jsem se začala bát, že se ze mě stane stará panna. Bylo pro mě těžké žít s tou představou. Krasobruslení je velmi konzervativní sport,“ svěřila se bývalá sportovkyně v podcastu moderátorky Asii Akiry.

Dát sbohem bruslím se rozhodla také proto, že jí zamítli účast na zimní olympiádě 2010. „Vyhrála jsem národní soutěže a požádala o registraci na olympijské hry. Dostala jsem odpověď, že vyšlou juniorskou šampionku. I přesto, že jsem tomu všechno obětovala a byla jsem dobrá,“ míní.

Po skončení sportovní kariéry nějakou dobu trénovala mladé bruslaře v Thajsku, což ji moc nenaplňovalo. Vrátila se do USA a začala tam pracovat jako servírka. Byla ovšem nešťastná a začala se stále častěji utíkat k alkoholu. Když se ovšem s přítelem přestěhovala do Kalifornie, objevila kouzlo pornoprůmyslu. Začínala s natáčením pro webové stránky.

„Viděla jsem několik dokumentů na toto téma a vyzkoušela si to. Napoprvé jsem vydělala 200 dolarů. To bylo za jednu noc, proto jsem to začala dělat častěji,“ prozradila Bulanhagui, která si změnila jméno na Jada Kai. „V pornoprůmyslu jsem krátce, jsem jen začátečník. Ale chci se v této profesi rozvíjet. Nyní vydělávám slušné peníze, žiji slušným životem. Jsem nesrovnatelně šťastnější než dříve.“