Náš vztah měl složité začátky, říkají Janeček a Khousnoutdinova

V pátek se bude vyhlašovat anketa Český slavík 21. Co vás vedlo k tomu projekt koupit?

Janeček: O koupi Slavíka jsem jednal již před třemi lety. Chtěl jsem nabídnout lidem možnost vyzkoušet volební systém D21, který přináší konsensus a jeho implementace v politických volbách je klíčem k záchraně svobody a demokracie, pro celý svět. Letos se k tomu připojil další důležitý důvod, pomoci české kultuře, takže jsem neváhal.

Lilio, vy jste se podílela na návrhu ceny. Prozradíte nám, jak nová soška vznikla a čím jste se nechala inspirovat?

Khousnoutdinova: Podstavec vychází z tvaru jednoho z platonských těles. Konkrétně je to Karlův oblíbený dodexahedron. Jinak spolupráce s Viktorií Baldovou na celkovém vzhledu byla velmi příjemná a tvořivá. Věřím, že výsledek se bude líbit!

Co vy a svatba? Máte za sebou pouze rituál, který není právoplatný, jelikož v době vašeho obřadu byl Karel ještě ženatý.

Khousnoutdinova: I já jsem tehdy byla vdaná. Náš vztah měl složité začátky. Byl to nicméně obřad v Bhútánu, který pro nás znamenal jistý závazek, ale hlavně požehnání pro naší společnou cestu.

Janeček: Svatba bude letos nebo už nikdy. (smích) Rok 2021!

Vzhledem k oblíbenosti čísla 21, bude svatba 21. 12. 2021?

Janeček: Váš odhad je velmi smysluplný a logický, nicméně nechte se překvapit.

Nedávno se vám narodil syn Karel. Jak to zvládáte a jak ho přijali ostatní sourozenci?

Khousnoutdinova: Děti se mají navzájem moc rády, a to nás velmi těší. Je to požehnání.

Poslední porod, právě syna Karla, jste hodně sdíleli na sociálních sítích.

Khousnoutdinova: S uveřejněním jsem čekala. Porod jsme sdíleli až nějakou chvíli poté, co se syn doopravdy narodil. Bylo mi jasné, že to médii projede, proto jsem chtěla, aby to bylo podle pravdy. A taky jako možná inspirace k tomu, že porod může být krásný, jednoduchý a posilující.

Janeček: Navíc syn se narodil v jednu hodinu 21 minut, což bylo fantastický.

Vy máte dohromady šest dětí. Dvě má Karel z prvního manželství, třetí z druhého manželství. Lilia má z prvního manželství syna a společné máte dvě. Jak se všechny děti vnímají? Věkové rozdíly jsou velké.

Janeček: Holky Viktorka a Amálka chodí v Anglii do školy, tak ty moc nepomáhají. Ale o prázdninách se viděly všechny děti u nás na mlýně a moc si to spolu užily. Yanisek za námi pravidelně přijíždí z Paříže a děti se vzájemně opravdu milují. Mají krásný vztah.

A jak vám to funguje s bývalými partnery?

Janeček: S první ženou Míšou je náš vztah skvělý, za což jsem vděčný. S druhou ženou Mariem, tak tam je situace horší, ale naštěstí už mě to nijak zásadně neobtěžuje. Důležité je, že se díky soudnímu rozhodnutí pravidelně vídám se svým synem.

Khousnoutdinova: A já se svým bývalým mužem máme moc hezký vztah. Moc si toho vážím. Přijde mi velmi smutné, když lidé, kteří se jednou milovali, začínají po rozvodu mezi sebou válčit.

Sama pocházíte z pěti dětí. Máte ještě v plánu pořídit si v budoucnu dalšího potomka?

Khousnoutdinova: Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Moje maminka naposledy rodila, když jí bylo pětačtyřicet. Teď mám doma dvě maličké děti, takže myšlenky na další miminko nemám. Ale v mých čtyřiceti, to si ještě dokážu představit. Určitě bych ráda zachovala tak aspoň sedmiletý odstup. Nejsem taková, že bych si to chtěla „odbýt“. Já si naopak moc ráda děti užívám.

Jaký jste táta?

Janeček: Věřím, že jsem dobrý táta. Sice tomu nebylo vždy, neměl jsem na děti tolik času jako teď, kdy si užívám syna Karla. S malými dětmi jsem to dřív moc neuměl a dnes vím, že to byla obrovská chyba. Vůči nejstarším dcerám cítím, že jsem jim hodně jako otec dlužný. Když byly malé, intenzivně jsem pracoval a na prvním místě pro mě byla matematika. Snažím se to teď napravit a snad se mi to daří.

Jak jste zvládali doma online výuku?

Khousnoutdinova: Bylo to velmi náročné, a to i přesto, že mi s domácí výukou syna pomáhal brácha.

Janeček: Já bych k tomu hlavně chtěl říct, že to, co se stalo, že byly u nás zavřené školy, to byla obrovská katastrofa, která se neměla vůbec stát. Považuji to za jednu z největších špatností, která se u nás stala. Byl to obrovský zlom, kdy jsme jako společnost obětovali děti kvůli covidu. Úplně nejhorší zlo je tlak na očkování dětí proti covidu. Covid děti nijak přímo neohrožuje. Je absolutně nepřijatelné, abychom kvůli strachu o sebe sama ohrožovali přirozenou imunitu našich dětí. To je proti všem principům života. Zdraví a vývoj našich dětí pro nás musí být absolutní prioritou.

Khousnoutdinova: My jsme byli ještě relativně v pohodě, ale co lidé v 2+kk, samoživitelky, kteří nemají počítače pro každé dítě, připojení na internet či ani prostor, kde se učit? Je mi z toho smutno.

Janeček: To bude mít ještě dalekosáhlé následky. Nikdy bych nevěřil, že ta hysterie dosáhne takovýchto rozměrů. Nechci o covidu mluvit jen negativně, protože věřím, že to může být naopak extrémně pozitivní věc. Nakopne lidi a umožní udělat změnu k lepšímu.

Co máte v plánu do konce roku a v roce příštím?

Janeček: Jak jsem již zmínil, politická implementace volebního systému D21 je jedna z nejdůležitějších věcí a na tom budu dále intenzivně pracovat prostřednictvím Institutu H21. Mé další pracovní a reformátorské aktivity jsou spojeny s nadací Science 21.

Khousnoutdinova: V té úplně nejbližší době mě čeká představení již třetího dílu edukativně-charitativního projektu Jsem žena. Letošní díl s názvem Jsem žena, jsem kněžka odkrývá další oblast působení žen ve společnosti, tentokrát v rovině duchovní a náboženské. V příštím roce se pak moc těším na vydání knihy o mém milovaném Bhútánu. Nepolevím ani v podpoře projektu Ať můžou!, který podporuje porodní asistentky, aby mohly svou práci vykonávat svobodně a autonomně. Chystám ještě jeden projekt s výtvarnicí Andreou Vytlačilovou, ale to bude překvapení.

3. července 2019