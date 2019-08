Někdy je dobré být sám a ujasnit si priority, říká Jaromír Jágr

„Spousta lidí nedokáže být sama se sebou, takže jdou ze vztahu do vztahu. Já jsem toto nikdy v sobě neměl,“ svěřil se Jaromír Jágr v rozhovoru pro pořad TOP STAR.



„Myslím si, že je naopak někdy dobré být sám a uvědomit si své priority. A to nejen ve vztazích, ale celkově v životě. Ujasnit si, co je pro vás samotného opravdu důležité a co naopak není a posunout se díky tomu dál,“ říká hokejista k tomu, že po jeho boku zatím není po rozchodu s Veronikou Kopřivovou nová partnerka.



Momentálně se Jágr zaměřil hlavně na sport a svou hmotnost. „Problémy s váhou si teď nemohu dovolit. Hubnu, abych se mohl trochu lépe pohybovat na ledě. Abych tam jen tak nechodil, ale začal i bruslit. Musím proto ještě trochu upravit jídelníček,“ přiznal hokejista, který má aktuálně 114 kilogramů.

Novému vztahu se Jágr nebrání. „Láska se nedá plánovat. Láska buď přijde, nebo ne. Tak to vidím já a vždycky jsem to tak viděl,“ řekl v červnu na oslavě osmdesátých narozenin zpěváka Karla Gotta.

Před vztahem s Veronikou Kopřivovou měl legendární hokejista několik přítelkyň. Delší dobu žil s modelkami Ivou Kubelkovou, Andreou Verešovou a Innou Puhajkovou. Kratší vztah měl i s moderátorkou Nicol Lenertovou.



Jaromír Jágr a jeho expřítelkyně

Veronika Kopřivová se před několika dny poprvé ukázala na společenské akci po boku nového přítele, modela Martina Dubovického (27). „Vždycky když jde člověk do vztahu, tak si myslí, že to bude ten poslední partner, že je to finále, ale život to nějak zařídí po svém. Máme s Jaromírem dobrý vztah, takže z jeho strany vůči Mírovi nebyly žádné ataky, ani nic podobného,“ řekla finalistka České Miss 2012.