S Jaromírem máme dobrý vztah, říká Kopřivová po rozchodu s Jágrem

„My s Jaromírem máme dobrý vztah, takže z jeho strany vůči Mírovi nebyly žádné ataky ani nic,“ řekla Kopřivová primáckému Top Staru. Nehrozí však, že by se všichni dohromady sešli.

Veronika Kopřivová, která byla v roce 2012 finalistkou České Miss, vyrazila se svým novým přítelem na finále letošního ročníku soutěže krásy do Hudebního divadla Karlín. Miroslavu Dubovickému, který se věnoval kickboxu a modelingu, prý neříkala, co může a nesmí o jejich vztahu říkat novinářům.

„Nedostal jsem žádné instrukce. Myslím, že když je člověk přirozený, tak se může o toho druhého opřít, a tak to má být,“ řekl Miroslav Dubovický. „Ze začátku našeho vztahu byl trošku malinký tlak médií, který nás ale nerozhodil.“

I když Veronika Kopřivová nechtěla svůj předešlý vztah srovnávat s tím současným, prozradila, že nyní je to víc sdílené. Zřejmě tak narážela na fakt, že když byla s Jaromírem Jágrem, často kvůli hokeji trávili čas odděleně.

„Vždycky když jde člověk do vztahu, tak si myslí, že to bude ten poslední partner, že je to finále, ale život to nějak zařídí po svém,“ dodala na závěr Veronika Kopřivová, která provozuje internetový obchod s oblečením. Se svým nynějším přítelem loni fotila jednotlivé kousky pro webové stránky a zřejmě tam mezi nimi přeskočila jiskra.