Pečující maminka, milující manželka a píšící dcera. Ženy Zdeňka Svěráka

Maminka Růžena

Růžena, za svobodna Synková, se za Františka Svěráka provdala v roce 1929. Známý je tragický osud jejich prvorozeného Zdeňka, který zemřel po sepsi, následně narozený další syn dostal také jméno Zdeněk. Rodiče ho starostlivě opečovávali, aby se mu nic nestalo.

Růžena Svěráková byla ženou v domácnosti, její manžel si zakládal na tom, že dokáže rodinu finančně zabezpečit.

„Maminka byla dojímavá. A to jsem taky. Proto se nestydím napsat scénu, o které vím, že bude dojemná. A kašlu na to, že mi budou říkat, že je to kýč. Protože dojetí a smích jsou váhy. Takový je život, že se někdy smějeme a jindy pláčeme,“ uvedl Svěrák před lety pro Český rozhlas.

Postavu maminky ztvárnila herečka Tereza Ramba. „Po strništi bos není, a to zdůrazňuji, není kronika naší rodiny. Od té jsme se jen odpíchli,“ upozornil Svěrák.