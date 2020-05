Youtuber Corey La Barrie tragicky zemřel v den svých 25. narozenin

„Celá Coreyho rodina žije v Austrálii. Jsou absolutně v šoku z toho, co se stalo. Právě jsou na cestě do Los Angeles na pohřeb svého syna a musí zařídit vše potřebné,“ řekl právník rodiny La Barriových Michael Kraut pro CNN.



Nehoda, při které vůz McLaren 600LT narazil ve velké rychlosti do dopravního značení a následně do stromu, se stala v neděli po půl desáté večer v severním Hollywoodu. Losangelská policie zatím nepotvrdila identitu řidiče, který se po nehodě snažil z místa uprchnout, zastavili ho však kolemjdoucí, kteří přivolali policii a záchrannou službu.

Ve stejném čase byl však v této lokalitě podle informací několika amerických webů zadržen známý tatér Daniel Joseph Silva, který je podezřelým z vraždy po způsobení tragické dopravní nehody poté, co řídil pod vlivem alkoholu a návykových látek.

Právník rodiny informaci potvrdil s tím, že Daniel Silva byl blízkým přítelem usmrceného youtubera, jehož videa odebíralo přes 300 000 lidí. „Pokud vůz opravdu řídil on a byl pod vlivem, měl by za svůj čin nést plnou odpovědnost,“ řekl Kraut.

Oba muži byli ihned převezeni do nemocnice, Corey La Barrie však krátce na to následkům zranění podlehl. Matka youtubera se domnívá, že oba muži byli v době nehody velmi opilí. „Můj syn byl po celodenní oslavě narozenin namol a sedl si do auta se stejně opilým řidičem. Zemřel po nárazu do stromu. Stále nemohu uvěřit tomu, že už tu s námi není. Slovy nelze ani popsat, jak moc to bolí, přijít o dítě. Moc tě miluji, Corey,“ napsala Lissa Harrisonová Burtonová na svůj instagramový profil.

Vzkaz na sociální sítě přidal i bratr Coryho Jarrad La Barrie. „Můj starší brácha zemřel včera v noci při autonehodě poté, co nasedl do auta se svým opilým kamarádem. Nevím, co mám teď bez tebe dělat brácho. Můj život už nikdy nebude jako dřív. Pozdravuj tam nahoře ode mě babičku a dědu. Odpočívej v pokoji,“ napsal.

VIDEO: Youtuber Corey La Barrie tragicky zemřel při autonehodě: