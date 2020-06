Jsem „rybní“ člověk, nerad dělám velké změny, říká herec z Ulice

Ještě než jste nastoupil do Ulice, řekl jste, že vaše babička nebere vážně herce, kteří neúčinkují v seriálech. Už vás tedy vážně bere?

Doufám, že ano. S babičkou to bylo složitější, ona u mě měla takové „schody“. Nejprve říkala, že se nedostanu na hereckou školu, protože je tam nával. Dostal jsem se tam. No jo, říkala pak, ale to, že studuješ, ještě neznamená, že tě vezmou do divadla. Vzali mě do divadla. No jo, ale to musíš hrát hlavní role, aby z tebe něco bylo. Hrál jsem hlavní role. No jo, ale úspěšný herec hraje v seriálu... Televize je pro ni vrchol a já naštěstí začal v seriálech hrát v době, kdy se ještě těší dobrému zdraví. Myslím si, že snad už může být spokojená.