Ví se o vás, že máte s maminkou skvělé vztahy. Neobjevil se teď, když jste hodně spolu, ani náznak ponorkové nemoci?

To vůbec, s mamkou si moc rozumíme a jsme na sebe zvyklé. Ona má sice domov na Slovensku, ale já si ji beru vždy na osm měsíců v roce k sobě do Prahy. Výjimečné je to jen v tom, že teď nechodí ven.