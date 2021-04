Byla jsem vražedkyní, milenkou i prostitutkou, vzpomíná Tereza Bebarová

Role Světlany v seriálu Ulice vás proslavila. Co rozhodlo, že právě vás vybrali do role Ukrajinky?

Myslím, že jedním z rozhodujících faktorů při obsazování téhle role byl můj talent napodobovat různé přízvuky. Do toho ukrajinského jsem vklouzla zcela přirozeně a řekla bych, že se mi ho podařilo docela trefit, protože spousta lidí se domnívá, že jsem skutečně Ukrajinka, a jsou překvapení, že to tak není, když se se mnou setkají. Na roli Světlany jsem se navíc zřejmě hodila typově, tedy jsem vyhovovala představě autorů, jak má Světlana vypadat a působit.