Sukničkář, řecký bůh i rebel. To jsou největší fešáci Australian Open

Stefanos Tsitsipas

Zatímco tenisoví experti obdivují jeho agresivní hru a přesné údery, fanoušci a fanynky šílí z jeho mušketýrského vzezření. Dvaadvacetiletý sympaťák zazářil před dvěma lety právě na Australian Open, kdy se senzačně dostal až do semifinále. Poté ovládl i Turnaj mistrů. Je historicky prvním řeckým tenistou v elitní desítce ATP a Řekové ho zbožňují. Stefanos má však oči jen pro svou partnerku Theodoru.

Matteo Berrettini



Tento italský tenisový kavalír vypadá trochu jako zpěvák Enrique Iglesias, s raketou v ruce mu to však jde rozhodně líp než s mikrofonem. Jeho dětským vzorem byl Roger Federer a čtyřiadvacetiletý rodák z Říma má také našlápnuto ke skvělé kariéře. Předloni hrál semifinále US Open a patří do Top 10 světového žebříčku. Doma si hýčká půvabnou tenistku Alju Tomljanovičovou.

Alexander Zverev



Poslední měsíce jsou pro německého tenistu Alexandera Zvereva poněkud krušné. Někdejší partnerka Olga ho obvinila z psychického i fyzického týrání a bývalá partnerka Brenda oznámila, že s hráčem sice čeká dítě, ale už spolu netvoří pár. Uff... V Austrálii chce třiadvacetiletý čahoun s nevinným úsměvem konečně ukázat, že v soukromí se již zklidnil, zatímco na tenisovém dvorci to umí pořádně roztočit.

Grigor Dimitrov



Kdyby se mezi sportovci vyhlašoval největší Don Juan, bulharský tenista by patřil mezi favority na vítězství. Jeho náručí prošlo hned několik známých žen – tenistky Serena Williamsová a Maria Šarapovová či popová zpěvačka Nicole Scherzingerová.

Nyní randí s krásnou Lolitou Osmanovovou. A opět to není žádná holka od vedle. Jejím otcem je ruský oligarcha Eldar Osmanov. Dimitrov patří stabilně mezi nejlepších dvacet tenistů světa, v létě prodělal covid-19, nyní už má solidní formu.

Rafael Nadal



Antukovému králi bude již pětatřicet, a přestože vlasů nemá nazbyt, pořád je to fešák. Vypracované bicepsy, tradiční čelenka, soustředěný pohled tygra. Současná tenisová dvojka zbožňuje svou manželku Mariu, čokoládu, paellu od maminky a sbírání grandslamových titulů. Zatím jich má dvacet, dočká se také letos?