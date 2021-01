Tenisové Australian Open denně počítá s třiceti tisíci diváky

Ministr sportu australského státu Victoria Martin Pakula uvedl, že třicetitisícový limit bude platit na první část turnaje, jenž začne 8. února. V závěrečných pěti dnech, kdy se už hraje méně zápasů, bude kapacita omezena na 25 tisíc.

Generálku na Australian Open obstarají příští týden přípravné turnaje včetně mužského ATP Cupu v Melbourne.

„Znamená to, že během 14 dnů budeme mít v Melbourne Parku až 390 000 lidí, což je zhruba polovina průměrné návštěvy z posledních tří let. Nebude to stejné jako v minulých letech, ale bude to nejvýznamnější sportovní mezinárodní akce na světě s diváky za hodně měsíců,“ řekl Pakula novinářům.

Na rozdíl od Spojených států amerických či Evropy se v Austrálii podařilo dostat šíření koronaviru pod kontrolu. Ve státě Victoria se už 24 dnů neobjevila místní nákaza a celá Austrálie má za sebou 13 dnů bez komunitního šíření.

Více než tisícovka tenistů a jejich doprovodu dorazila do Austrálie před dvěma týdny a museli absolvovat čtrnáctidenní karanténu. Většina hráčů mohla opustit hotelový pokoj až na pět hodin denně a trénovat, 72 tenistů ale muselo do striktní izolace kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle. Byli mezi nimi i Češi Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč.