Věděla přesně, co děláme, říká o sexy scéně Sharon Stone režisér

Sharon Stone tvrdí, že ji ujišťovali, že nic nebude vidět. Kalhotky si musela sundat kvůli kameře a údajnému odrazu světla. Štáb ji k tomu donutil. Podle nizozemského režiséra Paula Verhoevena tomu tak nebylo.

„Vzpomínám si na to radikálně jinak než Sharon. Její verze příběhu není možná. Věděla přesně, co děláme,“ řekl Verhoeven časopisu Variety při propagaci svého nového filmu Benedetta.

Režisér herečce řekl, že to bylo založeno na příběhu ženy, kterou poznal, když byl student. Pravidelně na večírcích přehazovala nohu přes nohu a neměla kalhotky.

„Když jí kamarád řekl, že můžeme vidět její vagínu, odpověděla: ‚Samozřejmě, proto to dělám!‘ Pak jsme se se Sharon rozhodli natočit podobný záběr,“ řekl Verhoeven s tím, že nová tvrzení herečky podle něj nic nemění na tom, jak úžasně svou roli zvládla. „Je naprosto fenomenální. Stále máme hezký vztah a píšeme si SMS.“

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

Sharon Stone v autobiografii tvrdí, že nikdy nechtěla slavnou scénu v bílých minišatech točit bez kalhotek a byla do toho vmanipulována. Poprvé ji viděla na projekci.

„Byla jsem tam já a moje intimní partie. Musela jsem se rozhodnout. Šla jsem do promítací místnosti a dala Paulovi facku. Odešla jsem do auta a zavolala svému právníkovi Martymu Singerovi. Měla jsem několik možností. Tak jsem nad tím přemýšlela a přemýšlela a rozhodla se nechat to ve filmu. Proč? Bylo to správné pro film a pro tu scénu a konec konců jsem to přece udělala,“ dodala herečka.