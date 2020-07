Platili jí, aby byla tlustá. Po roce hubnutí se herečka ukázala v plavkách

Rebel Wilsonová sdílela o víkendu fotografii v bikinách a pochlubila se fanouškům se svou novou postavou.

Úspěšná australská herečka a komička sdílí na sociálních sítích v posledních měsících spoustu fotografií se svými trenéry a výživovými poradci a videa, na kterých v rámci různých fitness výzev cvičí, snaží se zhubnout a jíst zdravě.

„Měla jsem práci, kde mi platili vysloveně za to, že zůstanu pro své filmové role pořádně tlustá. V březnu jsem oslavila čtyřicátiny a řekla jsem si, že je nejvyšší čas se zaměřit nejen na kariéru, ale také na své zdraví,“ řekla Rebel Wilsonová v rozhovoru pro deník The Sun.



„Nejde mi o to, abych si stoupla na váhu a viděla dvouciferné číslo začínající pětkou, jako to mají některé ostatní herečky. Snažím se spíše žít konečně zdravě, jíst v porovnání s dřívějškem spoustu ovoce a zeleniny a cvičit. A také se snažím zjistit, proč jsem se vlastně odmalička přejídala. Všechno je jen v hlavě. Musím přiznat, že se teď cítím opravdu nesrovnatelně lépe,“ pochlubila se herečka, která využila karanténu a sociální izolaci v době šíření koronaviru ve svůj prospěch.

Osobní fitness trenér Wilsonové Jono Castano Acero tvrdí, že herečka zhubla v posledních měsících s jeho pomocí díky každodennímu pohybu a kalorickému deficitu celkem 20 kilogramů tuku.



Rebel Wilsonová se v jednom z rozhovorů svěřila s tím, že lidé si o ní díky rolím, které ztvárňuje velmi často myslí, že je jen hloupá blondýna. „Po pěti letech studií práv při mé práci a natáčení jsem v roce 2019 získala dva vysokoškolské diplomy. Nemusela jsem školu řešit, protože jsem už v té době byla slavná a vydělávala dost peněz, ale chtěla jsem to dotáhnout. Neživím se právničinou, ale kdybych se rozhodla seknout s filmem, jednou bych třeba i mohla,“ řekla v pořadu The Late Late Show with James Corden.



V letošním roce šokovala svou velkou proměnou také kdysi korpulentní britská zpěvačka Adele. Díky krabičkové dietě se jí během posledních dvou let podařilo zhubnout přes 40 kilogramů.

VIDEO: Rebel Wilsonová zhubla mnoho kilogramů tuku: